Alemania-Turquía: Horario y cómo ver en TV

Alemania y Turquía se enfrentarán en un partido amistoso aprovechando el parón para encuentros internacionales y ambos con una fecha libre. El partido, que se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín, comenzará a las 20:45 horas.

Árbitros

Bartosz Frankowski, de la Federación Polaca de Fútbol, arbitrará el partido. Los asistentes de Frankowski serán Marcin Boniek y Jakub Winkler. El cuarto árbitro del partido será Tomasz Musiał. En el partido, Paweł Raczkowski y Krzysztof Jakubik actuarán como VAR.

27 partidos

Los dos equipos se han enfrentado hasta ahora 26 veces, con Alemania Occidental 13 veces, con Alemania Oriental cinco veces y con Alemania, que quedó unida después de la abolición de las fronteras entre los dos países, ocho veces. En estos partidos Turquía obtuvo 6 victorias, 15 derrotas y 5 empates. Los otomanos ganaron sólo 1 de los 13 partidos que disputó contra Alemania Federal, empató 2 de ellos y salió del campo con derrota en 10 de ellos. Turquía jugó contra Alemania del Este 5 veces en su historia, ganó 3 veces, perdió 1 partido y 1 partido terminó en empate. Y se midió a la selección alemana 8 veces después de la unificación de los dos países. En estos partidos registró 4 derrotas, 2 victorias y 2 empates.

Bajas

Marc-André ter Stegen se perderá ambos partidos. Tiene un dolor de espalda agudo y mañana regresará a Barcelona. "No tiene sentido que esté aquí porque no puede entrenar ni jugar", decía Naggelsman, seleccionador alemán. En Turquía no está el madridista Arda Guler, que ha vuelto a recaer.

"Queremos tener una buena estabilidad. Hay momentos en los que queremos dejar menos espacio a los oponentes. Queremos defender alto, pero también dejar menos espacio detrás de nuestra defensa. De cara a la Eurocopa, una buena defensa es importante. Queremos ser más dominantes en el juego para reducir el tiempo que tenemos que defender. De Florian Wirz valoro especialmente su creatividad y su valentía con el balón. Es muy trabajador y corre muchos kilómetros. En Leverkusen se siente como en casa y aquí con su selección es aún más humilde, pero no tiene por qué serlo. Necesitamos a estos futbolistas callejeros, como él o Jamal Musiala, que simplemente irradian amenaza de gol", señalaba el seleccionador.

Fecha y horario

Alemania y Turquía se enfrentan en Berlín a partir de las 20:45 horas de este sábado 18 de noviembre, en un partido amistoso.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en directo y gratis, previo registro, en UEFA.TV.