Alex Davidovich y Arantxa Sánchez Vicario hacen 'smash' a la presión del deportista de élite

El Home of Giants de Málaga acogió este miércoles una nueva edición del evento Personal Growth, que volvió a reunir a figuras del deporte español para tratar asuntos relacionados con el crecimiento personal y laboral. Estos referentes compartieron algunos aprendizajes adquiridos en sus carreras que posteriormente han aplicado a la empresa y la vida y, especialmente, abordaron cómo se afronta la presión, sobre todo a la hora de competir en la élite. El tenista malagueño Alex Davidovich y la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario, una de las leyendas más grandes que ha parido el deporte español, comentaron de qué forma se enfrentaron a los mayores desafíos de sus respectivas trayectorias ante el medio centenar de personas que llenó la grada de la casa del club de esports malagueño Giants, anfitrión del encuentro, y los espectadores que lo presenciaron por Twitch.

"Sabes que romperle el saque a Nole [Djokovic] no dice nada. No tiene tantos títulos porque le hayan ‘breakeado’ alguna vez… Si te pones 6-5, sabes que el juego tiene que seguir y jugar como estaba jugando. No es fácil gestionar ese escenario, con tanta gente y todo el mundo viéndote, pero te dices ‘voy a seguir igual’. Si te vas al futuro, te vienen los problemas. Al final, intentas jugar igual, pero te viene la tensión, te amarras la derecha y cometes errores que no cometías. En el banco piensas que lo tienes controlado pero inconscientemente piensas en el segundo set. Contra jugadores como Nole, los juegos se te hacen largos y te dan la vuelta rápido. En Montecarlo me puse 3-1 y me remontó. En Roland Garros sabía que nos íbamos a dar de hostias. El partido fue una batalla y las piernas en el tercer set ya no están igual. Tienes que seguir punto a punto y dejarte de futuros", comentó el malagueño, número 33 en el ranking ATP y eliminado en París por Djokovic, a la postre campeón, en tercera ronda tras dos 'tie break' y un 6-2.

Arantxa Sánchez Vicario, que no pudo participar de forma presencial y emitió desde su residencia en Estados Unidos, rememoró cuando hizo historia en el Roland Garros del 89 que le ganó, con 17 años, a una imbatible Steffi Graf. "Fui entonces la más joven en ganarlo y gestionar de la noche a la mañana todo eso y en tan poco tiempo fue un cambio bastante importante, pero esos momentos te ayudan a superarte, a controlar las emociones y los sentimientos. Luego esperan todos que ganes siempre, cuando de 128 gana una persona, y es muy complicado. Pero el tiempo le da perspectiva a los logros conseguidos", señaló. "Cuando Steffi se fue al vestuario en aquella final no me di apenas cuenta, yo estaba en lo mío. Quería jugar punto a punto y no pensar en el resultado, porque un punto hace una gran diferencia. Con 6-5, en el cambio de bando, es verdad que no quería sentarme porque empecé a notar esos nervios. Me temblaba todo. Tenía que ser agresiva e ir punto por punto. Después, ya visteis que lo celebré como una niña. Era Roland Garros y Steffi Graf", remató.

Jorge Aguirre, vencedor del Open en 1994 y entrenador de Davidovich, añadió que en la élite, con los profesionales tan preparados a nivel físico y técnico, el aspecto mental es clave. "La determinación, las ideas claras... Quien gestione mejor momentos puntuales marca diferencia", declaró. Un aspecto mental que Davidovich ha tenido que trabajar para pulir su tenis sin ansias y poder afrontar situaciones cotidianas que le generaban estrés: "Me exijo mucho y pensar tanto en el tenis me puede llegar a hasta agobiar. Veo tenis y es como 'quiero estar ahí'. Y me autoboicoteo. Las herramientas para gestionar mentalmente diferentes situaciones son necesarias e importantes, dentro y fuera de la pista. Un ejemplo: yo soy muy nervioso, y si vamos a comer y tardan una hora y media en sacar la comida, esas situaciones me ponen muy atacado. Hemos trabajado mucho la hiperactividad y la impaciencia que tengo para afrontarlo mucho mejor".

Xavier Budó, director de deportes del FC Barcelona y ex entrenador de Carla Suárez y Paula Badosa, entre otras atletas, es especialista en inteligencia emocional y psicología. En su comparecencia virtual, definió la presión "como un privilegio". "Al final tienes que relativizar. Ojalá la presión sea siempre tener una raqueta en la mano o aspirar a ser campeón de Europa o del mundo. En el peor de los casos lo que haremos es no ganar. En un mundo de desigualdades no tenemos derecho a decir que lo pasamos mal por decir que sentimos presión. Y sigo temblando en los partidos, pero, en el peor de los casos, sé que hago lo que quiero y ayudo a los demás en sus objetivos", analizó.

Completaron el evento Ismael Galancho, dietista de deportistas de élite, especialista en nutrición clínica, investigador y congresista internacional, así como profesor en diversos masters universitarios, divulgador y desarrollo en I+D en suplementación deportiva; Rocío Pomares, máster en psicología clínica, en recursos humanos y organización empresarial, experta en psicología deportiva y formación especializada en terapia sistémica, así como ex responsable de psicología de alto rendimiento en FC Barcelona; Déborah Salafranca, coordinadora del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes - CIFAL Málaga; Gema Monjas, directora de negocio de MARCA y Radio MARCA en Unidad Editorial; y Virginia Calvo, copropietaria y jefa de operaciones del club de esports Giants, pionero en competiciones profesionales de videojuegos, el más laureado de España y entre los más populares de Europa. Todos ellos aportaron su experiencia sobre cómo resolver cuestiones complejas en el mundo de la empresa y el deporte en base a sus aprendizajes.

El evento, que fue inaugurado por José María Arrabal, secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, fue conducido por Carlos Moral, fundador de Marketinnova, y Luis Mediero, CEO de International Coaches Institute, dedicado a la formación de técnicos en tenis, pádel y fitness. Esta nueva edición de Personal Growth 2023 fue posible gracias a la colaboración de COE, el Instituto Andaluz del Deporte y Cifal Unitar-ONU.