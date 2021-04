Álex Ruiz, embajador para la diabetes

La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (FDNN) acaba de nombrar embajador al joven jugador de pádel Álex Ruiz, que fue diagnosticado de diabetes tipo 1 cuando tenía 10 años.

El joven, de 26 años, ya lleva varias temporadas representando al pádel malagueño en la élite mundial de este deporte. De hecho, ha ganado 4 Campeonatos de España. El primero de ellos con 12 años en categoría infantil. Con 16 años fue Campeón del Mundo con la Selección Española, título al que siguieron los de campeón de España en categoría cadete y en junior. Y, actualmente, ocupa el puesto 18 del ranking del circuito profesional World Padel Tour y actualmente está ya como pareja 7 del Mundo.

Álex Ruiz, que ha demostrado en múltiples ocasiones su implicación con las personas con diabetes, da un paso más y refuerza su compromiso con esta patología y quienes la padecen. Según comenta, “son muchas las razones para ser embajador de la FDNN. Mi deseo es hacer ver que la diabetes no es un impedimento para tener una buena calidad de vida. Con el seguimiento y los controles adecuados incluso no es incompatible con el deporte de élite”.

En este sentido, Rodrigo Gribble, presidente de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, asegura que tener a Álex Ruiz como embajador es un orgullo y va a ser de gran ayuda: “con él, queremos dirigirnos a las personas con diabetes, especialmente a las más jóvenes. A través de la identificación con Álex, queremos visibilizar que, con una adecuada supervisión médica, la incorporación de deporte en su estilo de vida y un control de la alimentación, pueden lograr todos los objetivos que se propongan”.

La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk es una entidad privada sin ánimo de lucro que aúna los más de 20 años de actividad de la española Fundación para la Diabetes y el casi un siglo de experiencia en todo el mundo de Novo Nordisk. Tiene la misión de contribuir al mejor desarrollo de la sanidad española favoreciendo la generación y divulgación del conocimiento al servicio de los ciudadanos y, concretamente, a los que padecen diabetes, sirviendo como foro de encuentro de todos los colectivos implicados en la diabetes y mejorando la vida de las personas con diabetes a través de una mejor educación para la salud y del desarrollo de una sociedad más saludable.