Alfredo Rubio y Alberto Benedicto se embarcan en el Dakar 2023 con Málaga y Cudeca por bandera

El Rally Dakar se abre paso entre montañas, dunas y el imponente desierto de Arabia Saudí. El próximo 31 de diciembre se dará el pistoletazo de salida desde las playas del Mar Rojo a la prueba todoterreno más dura y mediática del mundo, y en ella debutarán dos amantes del motor afincados en Málaga: Alfredo Rubio y Alberto Benedicto. Tras decidirse a participar en la edición de 2023, ambos desarrollaron posteriormente la idea de vincular su experiencia personal a un reto social prestando su colaboración desinteresada a quien pudiera necesitarla. Así, Rubio (piloto) y Benedicto (copiloto) se embarcarán durante 14 etapas en un buggy dentro de la categoría T3 con dos objetivos fundamentales: coronar su rally con éxito el 15 de enero en Dammam y disfrutar del recorrido con Málaga y la Fundación Cudeca como banderas visibles. Es su Ítaca particular. Conjugar la palabra solidaridad con la exigencia, destreza y resistencia que exige esta mítica competición.

Tras algunas reuniones en tiempo récord, la apuesta de los pilotos fue por la Fundación Cudeca, afincada en Málaga y pionera en cuidados paliativos a enfermos de cáncer. La experiencia personal de un amigo común de Rubio y Benedicto, y el conocimiento exhaustivo del funcionamiento de Cudeca empujaron a ambos a un acuerdo mediante el cual portarán el nombre de la Fundación en su vehículo y en el camión del equipo técnico Buggy Masters Team. Además, donarán algunos objetos y material que empleen durante el Rally Dakar (mono, guantes, gafas…) para que al finalizar se generen recursos gracias a la participación de las personas que lo deseen. Los beneficios serán íntegros para Cudeca. Es su original forma de ayudar.

“Estábamos trabajando para ir y se nos ocurrió darle una vuelta para ayudar a la gente. Estamos muy orgullosos por unirnos a su causa e ilusionados por cumplir este sueño. Espero que la idea guste al mayor número de personas posible. Nuestro afán de superación nos hará vivir la aventura del Dakar acordándonos de los demás. Ese es nuestro lema y vamos con la responsabilidad de portar no solo un dorsal –el 349–, sino el nombre de Cudeca. Es nuestro humilde granito de arena ”, señala Alberto Benedicto, copiloto de 62 años y afincando en Málaga desde hace décadas, que añade: “El objetivo es divertirnos, superarnos a nosotros mismos y sobre todo terminar. El estar en la salida ya es haber llegado a algo, pero terminar sería increíble”.

El padrino de la iniciativa solidaria es el exjugador de fútbol internacional Koke Contreras, que se ha volcado desde el primer minuto en el asesoramiento y respaldo de este ‘Aldakar por un grano de arena’. “He podido ayudarles a que dispongan de lo necesario para tener más difusión. Esto me tiene enganchado como si lo fuera a correr yo. Y no me cierro puertas en el futuro… ¡Ya he cruzado el Atlántico en barco!”, afirma Contreras, también apasionado del motor, y que tiene engrasada la maquinaria a través de numeroso contenido que ya se viene generando en sus perfiles de redes sociales de Instagram y Facebook: @aldakarporungranodearena. En ellos se da cabida cuenta de todos los avances de la aventura, así como información sobre la forma de unirse a la causa. Además, una vez comience el Dakar se publicará en dichos canales un diario de a bordo con testimonios e imágenes exclusivas del desarrollo del rally desde el punto de vista de los participantes malagueños, para que todos los seguidores puedan sentirse parte de la ruta. Igualmente, en las próximas fechas se sumarán nuevos embajadores que aportarán más granitos de arena al proyecto.

Actualmente, Alfredo Rubio y Alberto Benedicto se encuentran perfilando los detalles de la prueba y del coche con la ayuda técnica y psicológica de Miguel Puertas, leyenda en el mundo del motor y uno de los dakarianos españoles más reconocidos (ha competido en 12 ocasiones). No hay que olvidar que será la primera ocasión en la que ambos se embarquen en la prueba, a la que llegan tras la participación en el Rally de Marruecos, el que dicen es el mejor test antes del Dakar. Además, en 2021 participaron en el Andalucía Rally, en el Baja Dehesa Extremadura, en el Rally Villa de Tuera, en el Rally de Guadalajara y en el Rally de Cuenca, siendo además subcampeones de España CerTT en categoría T3.

30 años de Fundación Cudeca

La Fundación Cudeca nació en 1992 del compromiso personal de Joan Hunt, una residente inglesa de la Costa del Sol, tras vivir la experiencia de perder a su marido por un cáncer. Cuando ingresaron al marido de Hunt en un hospital de Málaga, se vieron en un entorno complicado y ante un idioma que no comprendían. Todo cambió cuando su marido fue trasladado a la recién inaugurada Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de la Cruz Roja. Allí encontró un equipo de médicos y enfermeros especializados en cuidados paliativos. A partir de ese momento, la Fundación Cudeca se hizo realidad y cada año cuida y acompaña a más de 1.700 personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. Allí convierten el proceso de morir en un proceso de vida y, aunque no pueden añadir días a la vida, su pretensión es la de añadir vida a los días a través de su forma especial de cuidar.

Más sobre el Dakar 2023

El Rally Dakar es un rally de larga distancia que pone a prueba la resistencia física y mecánica, las habilidades de ingeniería y la navegación. Se trata de la cita automovilística más dura y conocida del mundo, y se disputará por cuarto año consecutivo en Arabia Saudí, con 14 etapas y sólo un día de descanso. El de 2023 será el rally más largo desde 2014 con más de 5.000 kilómetros de recorrido. Los participantes comenzarán el 31 de diciembre con una prólogo desde las playas del Mar Rojo, atravesará el Valle de Dawasir, sobre las montañas y luego pasarán tres días en las imponentes dunas de arena de Empty Quarter, antes de terminar en Damman en el Golfo Arábigo. Promete ser una prueba exigente incluso para los competidores más experimentados de los rally-raids.