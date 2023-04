El All Star Vive mini femenino se celebrará los días 29 y 30 de abril en Málaga

El polideportivo La Mosca acogerá el All Star Vive en su XII edición. Un año más, el Club Baloncesto El Palo organizará este torneo que disputarán los mejores equipos de la categoría minibasket femenino de Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Huelva. Se celebrará durante los días 29 y 30 de abril, en un fin de semana en el que participarán un total de 12 equipos.

Durante la tarde de este jueves ha tenido lugar la presentación del All Star a la que han acudido Ricardo Bandrés, delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga, Juan Pedro Parra, propietario de la marca malagueña Vive, Pedro García, presidente de CB El Palo y Francisco Grau, vicepresidente del CB El Palo El evento estará organizado por el Club Baloncesto El Palo, con la colaboración de la Federación Andaluza de Baloncesto y cuenta con el patrocinio de Vive, que ha diseñado y producido las equipaciones especiales para este torneo, además de otros patrocinadores como Fundación La Caixa.

El club organizador ya lo tiene todo listo para celebrar un fin de semana frenético en el que se fomentará el baloncesto femenino y se impulsará el crecimiento deportivo de estas niñas. En esta edición se volverán a enfrentar los mejores equipos de las provincias con el objetivo de que la competición adquiera su más alto nivel. Los equipos que lucharán por hacerse con el torneo serán: CB El Palo (Málaga), EBG (Málaga), CAB Estepona (Málaga), EDM Teatinos (Málaga), Maristas Córdoba (Córdoba), La Salle (Córdoba), CB La Palma (Huelva), CB Almería (Almería), CB La Mojonera (Almería), CD San Felipe Neri (Cádiz), CD Ramón y Cajal (Granada) y Fundación Granada (Granada). Más de 120 niñas de hasta 12 años disfrutarán de un fin de semana único de baloncesto.

Bandrés ha señalado en la presentación que “es una alegría seguir dándole cabida al baloncesto femenino con la celebración del All Star” y que la “Federación se siente muy orgullosa de seguir formando parte de esta organización”. Por su parte, Parra se ha mostrado satisfecho como representante de la empresa patrocinadora principal. Este ha señalado que “es un placer colaborar con un club como el CB El Palo que es un ejemplo a seguir”. García ha enunciado que, “tras celebrar en marzo la XVII edición del Torneo Cementos Cosmos -el otro torneo de referencia que organiza CB El Palo en la categoría preinfantil- esperamos que el All Star sea otro gran éxito”. Así, el presidente del club organizador ha reconocido que “es un orgullo para el club tener de nuevo la oportunidad de organizar el torneo en una categoría tan importante para el desarrollo deportivo de las niñas como es la etapa minibasket”. El All Star Vive supone una de las grandes actividades anuales organizadas por el club que ya “se está consolidando en el tiempo como una cita importante en Málaga tras superar la decena de ediciones”, ha explicado García.

El torneo estará abierto al público y se jugará sábado y domingo durante todo el día. Los detalles sobrehorarios y enfrentamientos se comunicarán más adelante a través de las redes sociales del CB El Palo@cbelpalo . Además, todos los partidos se podrán seguir mediante la aplicación Afición FAB. Losencuentros se jugarán en el Polideportivo La Mosca ubicado en Calle Cano Martín, sin número (El Palo,Málaga). Para recibir más información sobre el torneo, se puede llamar al 952 29 84 56 o comunicarsemediante correo electrónico a la dirección secretaria@cbelpalo.com.