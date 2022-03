Álvaro Bastida, campeón de España sub 20 de salto con pértiga.

Antequera fue el escenario del Campeonato de España sub 20 en pista cubierta y la actuación malagueña fue destacada, con varias medallas y presencia en los puestos de honor.

Consiguió una título el pertiguista Álvaro Bastida, del Trops Nerja. Saltó a la primera 5.12 y 5.17 despues de haber apurado hasta el tercero en 4.92. Se impuso a Juan Luis Bravo, con la misma marca pero con más nulos. El antequerano se impuso en casa. Tras ser campeón de España sub 16 y sub 18 ahora lo es en sub 20, con un año más en la categoría por delante.

Bastida ahora está en Soria entrenando a las órdenes del olímpico en la especialidad Javier Gazol, compatibilizando estudio y deporte. Iniciado en el balonmano, pasa ya del 1.80 y en los últimos tiempos ha cogido volumen y fuerza hasta rozar los 70 kilos. La marca realizada, la mejor de su carrera, es mínima, a expensas de que la refrende la Federación, para el Campeonato del Mundo que se va a celebrar este verano en Cali (Colombia).

El malagueño empezó la temporada invernal con una mejor marca de 4.92 y la ha elevado 25 centímetros en un par de meses, lo que habla de la proyección del pertiguista antequerano, que sigue la senda del también malagueño Isidro Leyva, campeón absoluto ya y con saltos por encima de 5.50.

Gran actuación de Iván Verdugo, del Atletismo Mijas, segundo en altura con un mejor salto de 2.00 metros, la misma que consiguió Edgar Climent, pero con más nulos. Atleta polivalente, Verdugo también obtuvo la cuarta posición en el salto de longitud, en el que firmó un mejor salto de 7.08, a sólo cuatro centímetros del podio. Aún con 17 años y otra temporada más en la categoría, una buena manera.

Naomey Ezenwa obtuvo la medalla de plaza en peso, con un mejor tiro de 11.87 metros, a 18 centímetros del oro. Ezenwa es especialista en el lanzamiento de disco (batió semanas atrás el récord andaluz sub 20 y sub 23), pero en pista cubierta el único lanzamiento es el peso y quiso hacer un esfuerzo que tuvo recompensa. Tercera fue la sevillana Valentina Pérez, también atleta del club nerjeño.

Fátima Ramírez fue cuarta en 1.500, Marta Vargas quinta en 200, María Hernández sexta en 60 metros e Inés García octava en salto de longitud como atletas del Nerja Atletismo, tercero en la clasificación femenina. También quedó séptimo Juan Fernando Jiménez, antequerano, en los 1.500 metros.