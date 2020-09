Álvaro Fontes, quinto en Jerez

Álvaro Fontes no pudo ser profeta en su tierra durante la visita del Campeonato de España de Resistencia al Circuito de Jerez. El piloto malagueño ha vuelto a destacar con un pilotaje rápido y preciso pese a que la fortuna no ha querido estar de su parte durante las carreras de este fin de semana. Con todo, Fontes y su compañero Philipp Smaali han sido protagonistas por méritos propios al volante del Audi RS3 TCR de SPV Racing.

Los entrenamientos libres del sábado por la mañana se celebraron con la presencia de la lluvia, circunstancia ésta que hizo más complicada la aclimatación de Smaali a la pista jerezana por cuanto nunca había rodado en ella. Posteriormente, las condiciones de la pista mejoraron para la clasificación y Smaali, en su sesión, consiguió un tiempo de 2m02.153s que le dejó undécimo entre los TCR mientras Fontes, destapando el tarro de las esencias, fue segundo en la suya al parar el cronómetro en un tiempo de 1m55.084s para la carrera dominical. El sábado por la tarde, Smaali tomó la salida en la primera carrera rodando décimo hasta que, mediada la prueba, entró a boxes y cedió el testigo a Fontes. El piloto de Málaga remontó hasta una soberbia cuarta posición pero, en la última vuelta, levantó el pie prematuramente dado que vio al comisario de meta con la bandera a cuadros en la mano lo que supuso perder un puesto y ser quintos a la postre.

El domingo, Fontes ha estado rodando tercero hasta que poco antes de la parada en boxes la caja de cambios ha cedido, poniendo así el fin anticipado al fin de semana, “Pese a lo que los resultados puedan indicar, estoy muy contento de mi actuación. El sábado completé una remontada soberbia. Lástima que, en la última vuelta, vi al comisario con la bandera a cuadros en la mano pensando que era para mí. Pero es verdad que también tenía la bandera azul que indicaba que tenía al GT líder detrás de mí. Una casualidad que nos hizo perder una posición pero así son las carreras”, explicaba Fontes.

El malagueño añadía que “en la segunda David (Cebrián) me ha tocado ligeramente en la salida y me he quedado tercero. Aunque he dejado pasar a Leonov para no perder tiempo, he vuelto a situarme en posiciones de podio al superar al ruso instantes antes de que rompiésemos la caja de cambios. Pero hemos dado todo lo que teníamos dentro".