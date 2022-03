Amargo debut de Alejandro Davidovich en la Copa Davis

Alejandro Davidovich Fokina cató con 22 años qué es la Copa Davis, que, remozada, aún conserva algunas esencias de aquel torneo decimonónico. Parecía el escenario ideal en casa, en Marbella. En Puente Romano, el hogar del recordado Manolo Santana, del que aún se emociona al recordarle. El gran Manuel aconsejaba a Davidovich y el pequeño de La Cala del Moral le oía con devoción. Fue en un partido de dobles, junto a Pedro Martínez, ante rivales ignotos para el gran público, los rumanos Horia Tecau y Marius Copil. El primero, un consumado doblista de 37 años que fue número dos del mundo en la especialidad. El segundo, el 261 del mundo en individuales, Marius Copil. El dobles iguala el tenis y la Davis, más. Y Rumanía extendió la eliminatoria que parecía destinada a ser sentenciada tras el 2-0 de Bautista y Alcaraz.

El bautizo fue amargo para el malagueño, que entregó el partido por 6-7 (4) y 4-6 junto a su compañero. Dos sets de desarrollo parecido. Break mediada la manga a favor (3-1 y 4-1, respectivamente) que no se consigue mantener. En el primero se aguanta hasta el tie break, donde se cae por 7-4. En el segundo se acaba con el mal sabor de boca de perder cinco juegos consecutivos. En los dos sets es Martínez quien con su saque no remacha. Davidovich tampoco contiene la hemorragia en el segundo. Y el partido se va.

El fallo no es fatal porque hay un colchón mullido y una evidente superioridad. Parece que la generación que ganó seis Davis en el siglo XXI va a tener continuidad con un fenómeno del calibre de Carlos Alcaraz y su estruendosa aparición. También ha debutado en Marbella el murciano. Con el tiempo igual se ve esta eliminatoria como histórica por lo iniciático. Alcaraz y Davidovich pueden garantizar una década de competitividad a España.



Por su personalidad, el malagueño, primer jugador nacido en la provincia en jugar esta mítica competición, parece un jugador bastante apto para ella. Ya disfrutó bastante en los Juegos de Tokio y había vivido como invitado un par de eliminatorias. Ahora actuaba de verdad. Tiene el fuego competitivo dentro y parece enchufado en los torneos por equipos. Ya lo hizo en niveles inferiores, pero no pudo rematar con una victoria. En un notable comienzo de temporada en el que los resultados no han ratificado un gran nivel de juego, con partidos muy abiertos ante Aliassime, Tsitsipas y Sinner, tres top 10 ante los que cayó ganándoles sets y con opciones muy reales de victoria, participar en la Davis debe ser un estímulo más para lo que viene. Lo había hecho muy bien en los dobles de la ATP Cup de Australia junto a Pedro Martínez y eso le dio crédito para Bruguera. También ganó su primer torneo en Sudamérica hace dos años en esta disciplina con Carballés. Suele jugar al menos las primeras rondas para rodarse. Y algo de versatilidad vale para meter la cabeza.



Es cierto que se ha perdido algo de la mística de la Davis con el nuevo formato, todos los equipos unidos al final de la temporada. En esta eliminatoria previa marbellí se rescatan algunos de los códigos que construyeron una competición legendaria. La reducción a tres sets desde los clásicos cinco no ayuda, aunque es cierto que con la abrumadora diferencia de ranking y calidad con los jugadores rumanos no parecía haber eliminatoria real en ningún caso. Pero la Davis tiene estas cosas. Un veterano de 37 años y el 261 del mundo vencieron en España a los pujantes Davidovich y Martínez.





Marbella, en cualquier caso, está disfrutando de una experiencia bonita. Hay ambientazo en las gradas de Puente Romano, casi 5.000 personas con un equipo que, aun sin la figura mayestática de Rafa Nadal, parece competitivo para medirse a cualquier país sin agachar la cabeza. Tres Top 20, mucha versatilidad y en tierra batida difícilmente abordable pese a la derrota del dobles. El histórico debut de Davidovich en la competición no fue coronado con el pase. Tocara rematar este sábado.