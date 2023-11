Andy Murray, baja sensible en la Copa Davis de Málaga

Andy Murray, ex número 1 del mundo, no jugará la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que enfrentará la próxima semana a Serbia y Gran Bretaña en Málaga (España) debido a una lesión en el hombro, según anunció. Un antiguo ganador de grand slam, número 1 y campeón olímpico que daba lustre al torneo malagueño, pero que causa baja a última hora para jugar en el Martín Carpena. "Tengo una ligera lesión en el hombro, lo que significa que no podré jugar la Copa Davis", declaró el escocés de 36 años, número 42 del mundo, citado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en X (antes Twitter).

"Estoy decepcionado por no poder jugar en el equipo, pero ahora estoy concentrado en mi rehabilitación y en prepararme para la nueva temporada", añadió el tres veces ganador de Grand Slam. Con el equipo británico, debía enfrentarse a Serbia, liderada por el número 1 mundial Novak Djokovic, en los cuartos de final de la fase eliminatoria de la Copa Davis, que se celebra del 21 al 26 de noviembre en Málaga. Los otros tres cuartos enfrentarán a Canadá, defensora del título, con Finlandia, a la República Checa con Australia y a Italia con Holanda.

Andy Murray llevó a Gran Bretaña a la victoria en la Copa Davis en 2015. El reemplazante será el zurdo Liam Broady (102°), de 29 años y oriundo de Stockport, Inglaterra, quien habitualmente participa en el circuito Challenger pero esta temporada compitió en siete torneos de primer nivel, accediendo hasta tercera ronda en Wimbledon, instancia en la que cedió contra el canadiense Denis Shapovalov en cuatro mangas. Cameron Norrie, que se queda como principal referente del equipo británico, Jack Draper, Neal Skupski y Joe Salisbury conforman el resto del quinteto que dirige Leon Smith, que desde 2010 ocupa el cargo.