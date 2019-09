Ángela Lobato: "Disfrutamos en cada partido"

El pasado 1 de septiembre la malagueña Ángela Lobato se proclamó campeona de España de vóley-playa junto a su compañera, Amaranta Fernández. Ganaron 2-0 (25-23 y 21-16) a Paula Soria y Belén Carro. Sobre este título conseguido en su tierra habló la nerjeña para Málaga Hoy.

Ante la complejidad de la final, Ángela Lobato intentó estar serena.“Estuve tranquila durante el partido. Teníamos ganas de llevárnoslo e intentamos pelear mucho. El primer set fue de infarto, se decidió en dos acciones y en el segundo fuimos igualadas también, si no recuerdo mal se pusieron arriba y nosotras conseguimos remontar. Tampoco fue tranquilo”, analizó. La disputa del título del año pasado tuvo las mismas participantes pero un distinto final, Paula Soria y Belén Carro se proclamaron campeonas de España. Sin embargo Lobato lamenta más no haber disfrutado el momento que la propia derrota:“Teníamos ganas y sobre todo porque en la pasada final no tratamos de disfrutar, estábamos mucho más tensas. Este año hemos cambiado el chip y fuimos con otra dinámica. Al final creo lo dejas ahí aparcado, ha pasado ya un año, pero si que intentas corregir los errores. Teníamos la espinita clavada, pero más por no haber jugado bien que por perder”.

Quizás el partido más importante que disputaron en Fuengirola no fue la final. En cuartos se impusieron a la pareja número uno del ránking nacional, las olímpicas Elsa Baquerizo y Liliana Fernández.“No íbamos de favoritas, yo creo que las favoritas eran Elsa y Lili. No nos lo esperábamos, nosotras íbamos con expectativas de hacer un buen partido y concentrarnos mucho para hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, hace un par de semanas nos enfrentamos a ellas y perdimos 2-1. Creo que este partido era crucial para llegar a la final y la verdad que las dos jugamos muy bien. En la final también estuvimos muy concentradas, pero creo que este fue el partido más difícil”.

Lobato no se lo toma como una victoria más. “Al ser aquí en casa ha sido especial, la temporada que llevamos ha sido muy dura y no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos. Ahora mismo nos encontramos jugando bastante bien y queda aún temporada, estamos con buenas sensaciones y tenemos que mantenerlas”. Lo que más le gusta a la campeona nacional de jugar en la provincia de Málaga es que “vienen mi familia, amigas y la gente que ha estado jugando conmigo al vóley en Nerja. Ha sido especial por eso. Aparte, el ambientazo que había, el público estaba con nosotras”.

Junto a su compañera Amaranta, con la que mantiene una estupenda relación, no ha cedido ni un solo set en todo el campeonato.“Nos llevamos bien siempre, que ganemos o perdamos, eso no significa nada. Estamos orgullosas porque todo el trabajo de detrás ha salido y disfrutamos en cada partido. No hubo momentos de tensión ni prensión, eso fue lo más importante. La verdad es que no sé cómo hemos ganado, fuimos parido a partido”, bromeaba.

A pesar de haber tenido "un año con muchos altibajos", Ángela Lobato se pone un 7 de nota en esta campaña que aún no ha terminado. “Este miércoles jugamos en Roma la final del circuito mundial, un torneo 5 estrellas y luego tendremos un pequeño descanso, ya que a final de año tenemos dos torneos en China y en México para cerrar la temporada”, explicó la malagueña.