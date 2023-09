Antequera CF - CD Castellón: El coco visita El Maulí (19:30)

El tiempo pasa y no se vive de sensaciones. El Antequera CF se está aclimatando a la categoría de bronce del fútbol español para poder competir con todo su potencial. El cuadro de la ciudad del Torcal recibe al CD Castellón, uno de los mejores equipos de la liga, este domingo a las 19:30 de la tarde con la necesidad comenzar a puntuar antes de que sea tarde, pese a que lo que se ve sobre el terreno de juego guste.

Javi Medina ve bastante complicado el encuentro ante el que ha catalogado como "el mejor equipo en este comienzo de liga" y "muy peligroso en ataque". Además, considera que es importante repetir la labor conseguida contra el Recreativo de Huelva, porque ve que mantener la portería a cero puede evitar que suceda como contra el Real Madrid Castilla, que, pese al incesante dominio local, dos buenas ocasiones ofensivas arruinen el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores.

Además de todo esto, el Antequera CF no podrá contar con Tomi Lanzini, ya que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado y será baja de larga duración. Pese a todo, no se buscará un sustituto y se apostará por conseguir los objetivos con el resto de integrantes del plantel de la ciudad del Torcal.

El conjunto entrenado por Javier Medina está funcionando, pero los resultados no llegan y esto es una prioridad en el deporte. El técnico se ha mostrado sin miedo a hacer cambios de suma relevancia en el once titular. Como consecuencia de esta confianza en todos los futbolistas, es casi imposible de intentar averiguar que jugadores comenzarán este domingo contra el CD Castellón, porque todo dependerá de la estrategia trazada por parte del entrenador.

Pese a todo lo acontecido en cuanto a los resultados, el ambiente de la afición antequerana es inmejorable, porque están viendo como su equipo está compitiendo y jugando bien contra grandes rivales en la categoría de bronce del fútbol español. Este equipo ilusiona y enamora, pero ahora es turno de también ser eficientes y comenzar a dar pasos en dirección de asentarse en una categoría a la que ascendieron con una temporada histórica en la que fueron muy superiores al resto de rivales.

Ahora, lo que toca es conseguir puntuar ante uno de los grandes en casa. Demostrar que tienen el potencial que parece al verlos jugar y reducir hasta el mínimo los fallos son las claves para conseguir esta ardua tarea en casa delante de su gente, que tanto apretó ya hace dos semanas ante el filial del Real Madrid, cuando los locales lucharon y pusieron todo de su parte para lograr el empate en los últimos compases del enfrentamiento.

El CD Castellón llega a El Maulí con un pleno de victorias y, como consecuencia, nueve de nueve puntos, que le colocan como líder empatado con la UD Ibiza. Pese a haber vencido en todas las jornadas por su gran potencial ofensivo, también están mostrando serias carencias en la zona defensiva, dado que han encajado en todos los partidos e intentarán revertir esa situación desde ya porque, para ascender, es primordial ser muy fiable atrás.

Dick Schreuder ha hablado sobre el conjunto de la ciudad del Torcal: "Les he visto en algunos partidos y es un equipo que juega muy bien en casa. Le gusta atacar y presionar arriba, parecido a lo que hizo el Intercity. Es un partido fuera de casa, por lo que va a ser difícil. Además, tenemos un viaje largo. Va a ser un bonito reto". "No creo que la posición que ocupa en la tabla indique su nivel real porque es un buen equipo. Además, nosotros estamos en progreso y en cada entrenamiento tenemos cosas que mejorar. Va a ser una temporada larga y no se nos sube a la cabeza haber ganado los tres primeros partidos. Queda mucho camino por recorrer", añadió.