La resaca del debut del Antequera CF en Primera Federación: "Nos ha faltado el acierto que han tenido ellos"

El Antequera CF debutó en Primera Federación con una derrota a domicilio frente al filial del Atlético de Madrid por 0-2 en un duelo donde los errores aislados condenaron a los de Javier Medina, pese a que consiguieron dominar el encuentro en bastantes fases del mismo.

El técnico del cuadro de la ciudad del Torcal no se mostró conforme con lo que mostró el luminoso al finalizar el partido: "Creo que el resultado no refleja todo lo que ha pasado en el partido. Creo que hemos dominado muchas fases del juego. Es verdad que hemos cometido algunos errores y la calidad que tenían ellos para encontrar en transiciones a su delantero, con balones largos que te atacaba muy bien, con gente muy rápida, de mucha calidad arriba, pues nos han generado algunas situaciones de gol, pero en líneas generales creo que hemos controlado mucho el partido con el balón y hemos generado suficientes ocasiones de gol para mínimo no haber perdido, incluso haber ganado el partido".

Los fallos aislados fueron los motivos de la derrota del Antequera CF en su debut en Primera RFEF. "Hemos cometido un error y se han ido al descanso ganando. Hemos hablado en el descanso de que era importante hacer un partido largo, que no tuviéramos prisa para remontar y nos hemos precipitado un poco y nos han convertido el segundo y creo que lo que nos ha faltado ha sido el acierto, que han tenido ellos", argumentó el entrenador.

Javi Medina también valoró a su rival en la primera jornada: "Creo que es un equipo con mucha calidad en el frente de ataque, tanto por dentro como por fuera. La gente que juega en punta, como los que juegan de extremos, porque son muy rápidos, tienen todos pegada, tienen desborde y son un equipo que hace muy bien eso de atraerte y buscarte las espaldas para ganarte la línea defensiva con balones largos y si pueden montar un contragolpe y eso es muy peligroso, hemos intentado neutralizar sobre todo los balones largos en el primer tiempo y creo que lo hemos hecho bien".

Por último, el técnico del cuadro de la ciudad del Torcal quiso hacer una declaración de intenciones de cara al próximo partido: "Como dije cuando salió el calendario, es un orgullo defender el escudo del Antequera ante el escudo del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Nosotros en casa ya hemos hecho buenos partidos de pretemporada, donde la imagen del equipo ha demostrado la afición, que vamos a ser valiente, que vamos a ser agresivos y que con esa idea vamos a intentar. A la larga creo que nos va a dar mucho más de lo que nos va a quitar y el domingo esperaremos al Madrid allí con todas las ganas y toda la ilusión del mundo para volver a hacer un buen partido e intentar minimizar los errores, porque con estos equipos se paga intentar tener ese acierto, que no hemos tenido".