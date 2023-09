Antequera - Real Madrid Castilla: Nico Paz castiga en El Maulí (1-2)

Nico Paz, un proyecto de crack que germina en Valdebebas, birló la victoria a un animoso y combativo Antequera, que durante muchos tramos dominó al Real Madrid Castilla, pero se rindió a la mágica pierna zurda del hispanoargentino (1-2), un canario que escogió jugar por la albiceleste. Sus dos primeras jornadas han sido ante los filiales madrileños y no ha podido rascar nada, pero intentan quedarse con lo positivo en El Torcal. Gran expectación había en toda la comarca por el primer partido en casa del Antequera en Primera RFEF, con más de 4.000 espectadores en las gradas para el encuentro ante el filial merengue. Más allá de lo señalado e histórico del duelo, enfrente una pléyade de grandes promesas, todos internacionales en categorías inferiores, con un mito como Raúl González Blanco en el banquillo y sonoros apellidos como Zidane, Cañizares o Paz, hijos de élite.

El equipo dirigido por Javi Medina tiene un estilo claro, crecer desde el dominio de la bola. Y la tuvo más que el rival en el primer tiempo. Intentaba construir, acelerar en la media y percutir. En la banda derecha, Loren Burón era una pesadilla para Obrador. En la izquierda, Destiny también exigía. Entre medias aparecía Luismi, jugador con mucho fútbol al que las lesiones seguramente no permitieron estar en una categoría superior, pero le disfruta el Antequera.

No había muchos acercamientos peligrosos. Los pocos, solventados por Iván Moreno y Lucas Cañizares. Un par de malos entendidos entre el meta antequerano y Fomeyem crearon peligro. En uno, Gonzalo, convocado el día anterior por Ancelotti con el primer equipo, dribló al meta pero se escoró demasiado. Igualmente, atajó bien un disparo peligroso del atacante. En el otro área, seguridad de Cañizares en un par de remates peligrosos de los locales.

No ayudaba un césped algo irregular a trenzar jugadas. Acabó la primera parte con la sensación de que el Antequera estaba más cerca del gol y parecía en la segunda con tónica parecida, con un disparo rozando el poste de Destiny. La respuesta del Madrid, empero, fue letal. Balón larga que baja Gonzalo en el centro del campo, conducción de Palacios y asiste para que Nico Paz, otro que ya sabe jugar con el primer equipo, meta un zurdazo imparable en la escuadra de Iván.

No tardó la respuesta del Antequera. Buena combinación de Destiny con Luismi y el talentoso cordobés filtró un pase dentro del área que Ale García, también internacional en categorías inferiores, coló un ajustado disparo con la zurda en la meta de Cañizares (1-1). No había tregua. Marcelo tuvo que frenar una internada de Vinicius Tobías en el área que le costó la tarjeta. Fue peor el remedio que la enfermedad. La falta la tocó Theo para que Nico Paz cogiera perfil para su zurda y la sacó a pesar para colocarla con un latigazo que tocó en el palo y entró. Nada pudo hacer Iván.

No se rindió el Antequera, que apretó, fue incisivo, propició la expulsión de Edgar para jugar más de 15 minutos con uno más, cambió para meter mordiente y arriesgando, creó peligro a balón parado y en jugada... Pero no pudo igualar. Se hizo a acreedor a algo más. Sigue sin puntuar tras el doble duelo ante los filiales madrileños, pero las vibraciones no son malas. Se compite, pero hay que pagar el peaje del salto de categoría. Es algo que se asumía en El Maulí desde que pegó el salto.

Ficha técnica

Antequera: Iván Moreno; Pavón (Fermín, 68’), Fomeyem, David Humanes (Solano, 82’), Yeremi (David Rodríguez, 68’);César Sousa (Núñez, 75’), Marcelo, Luismi Redondo; Loren Burón (Enopka, 75’), Ale García y Destiny.

Real Madrid Castilla: Lucas Cañizares; Tobías, Carrillo, Asencio, Obrador;Manuel Ángel (Víctor Muñoz, 70’), Edgar, Theo; Nico Paz, Gonzalo (David González, 90’) y Palacios (Noel, 70’).

Goles: 0-1 (50’) Nico Paz. 1-1 (59’) Ale García. 1-2 (66’) Nico Paz.

Árbitro: González Sánchez (castellanomanchego). Roja a Edgar. Amarillas a Manuel Ángel y Marcelo.

Incidencias: Encuentro de la segunda jornada del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en El Maulí de Antequera ante más de 4.000 espectadores que prácticamente agotaron las localidades disponibles en el estadio