Antequera-Recreativo Granada: Horario y dónde ver en TV

El Antequera vuelve a jugar en El Maulí tras una semana movida, con la visita del Málaga el pasado domingo y el duelo intersemanal en la Copa del Rey en Ciudad Real que permitió avanzar en la competición. El equipo sigue en una situación privilegiada, con 15 puntos y cerca de la fase de ascenso. Ante el filial granadino, que tiene en sus filas a varios jugadores malagueños (Eu, Mortimer y Mario), intentará recuperar su buena marcha.

"Semana diferente, es la primera vez que jugamos tres partidos en la misma semana. Es lo que le digo a ellos, que si alguno quiere llegar al fútbol profesional y trabajar y disfrutar de esto tenemos que prepararnos y recuperarnos física y emocionalmente cada tres días", decía el entrenador, Javi Medina: "Físicamente hemos rotado y nos ha venido bien, demuestra que estamos haciendo las cosas bien en ese aspecto. Si nos cuidamos y respetamos nuestro cuerpo, nos va a responder cuando se lo pidamos. Y lo está haciendo y es importante, pero lo más importante es recuperarte de ganar o perder. Lo hicimos muy bien después del Málaga y preparamos muy bien el partido del Manchego a nivel táctico y psicológico e igual ahora tras una victoria para jugar ante el Granada".

"Ellos han pensado toda la semana en nosotros y nosotros hemos tenido dos días para pensar en el partido, pero es el tiempo del que disponemos y hay que estar centrados para ganar y recuperarnos, hay que cambiar el chip de la competición", comentaba el joven técnico sevillano: "Nos conocemos bien del año pasado, es el mismo entrenador, jugamos la temporada pasada. Ellos han cambiado algunos jugadores y nosotros algunos matices también de la forma de jugar. Un filial siempre tiene la energía y el talento para hacerte daño en cualquier momento. Un filial que juega bien tras el balón, se defiende bien y es muy agresivo. Tendremos que ser pacientes y certeros para hacerles daño".

"En casa hemos hecho muy buenos partidos, aunque los resultados han sido más positivos fuera. Para mí el partido del Madrid Castilla lo debíamos haber ganado por merecimiento. El día del Castellón estuvimos a cinco puntos de ganar al líder. Con cinco puntos más cambia la visión. Aquí intentamos hacer las cosas bien, el día del Intercity también merecimos ganar. Y ahora intentaremos recuperar esa victoria", señalaba Medina sobre la diferencia de resultados en casa y fuera.

"Había que dar descanso, había muchos minutos acumulados y carga y había que rotar. Se han recuperado y con ganas de estar en el once. Michael no estaba al 100% y hemos intentado ser cautos para que vuelva sin riesgo", apuntaba sobre lo positivo de las rotaciones de Copa, con Ale Marín metiendo un doblete: "Es un chico muy honrado, que juega para el equipo, da todo lo que tiene. Estaba teniendo esa energía negativa cara a gol, pero recuperó en Ciudad Real ese tacto y encantados".

Hay expectación sobre cuándo será el debut de Carlos Kameni. "Carlos es un jugador más, en cuanto creamos que lo necesitamos en el campo va a estar en el campo. No viene para otra cosa que para que no sea ganarse el puesto, ser uno más. Si lo necesitamos en algún partido, con la experiencia y jerarquía que tiene, seguro que lo hará bien y nos ayudará", respondía Medina, que guarda la cautela: "El vértigo es subirse a un puente, no nos da. Cuando estábamos en descenso mantuvimos la calma, más ahora que estamos en una situación favorable para seguir haciendo las cosas bien, creciendo como club. Es un orgullo muy grande estar lo que estamos haciendo. Somos un equipo humilde que está consiguiendo cosas que son muy difíciles y que con el tiempo nos dará orgullo".

"Vamos a estar en el sorteo representando al fútbol andaluz como otros grandes equipos. Es muy ilusionante, lo vamos a intentar pelear hasta donde podamos y es un síntoma más del crecimiento que está teniendo el club", cerraba sobre la Copa del Rey.

Fecha y horario

El Antequera-Recreativo Granada corresponde a la jornada 11ª del Grupo II de Primera RFEF. El encuentro se disputará en El Maulí a partir de las 16:00 horas de este sábado 4 de noviembre de 2023.

Horario y cómo ver en TV

El partido se podrá ver a través del operador www.feftv.es.