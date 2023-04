El Antequera, a un punto del ascenso a Primera RFEF

El Antequera está a sólo un punto (quedan 15 por jugar) de sellar su ascenso a Primera RFEF. El equipo de El Torcal perdió en el campo del UCAM Murcia (1-0). El tanto de Chumbi, de penalti, al filo del descanso propició que el triunfo se quedara en el feudo católico. Tuvo opciones de llegar al empate, pero no lo pudieron conseguir los pupilos de Abel Segovia, que se quedaron con 66 puntos y encajaron su tercera derrota en 29 jornadas. El ascenso podía llegar el domingo si el Recreativo perdía en el campo del Sevilla Atlético. Acabó 0-0 y se queda con 52 puntos el Decano. Hay 14 puntos de distancia y el average particular es de los antequeranos. Así que vale un punto en el próximo partido en El Maulí (sábado, 18:00 horas) ante el Yeclano (tercer clasificado) para festejar ante la afición en casa la promoción a la tercera categoría del fútbol español. Vale también cualquier tropiezo, en forma de no victoria, del Recreativo.

Pelea por el descenso

En los otros dos partidos de malagueños en el Grupo 4 de Segunda RFEF, cal y arena para los otros malagueños. Importante victoria del Vélez (1-0). El tanto de Raúl Espinosa a 15 minutos del final ante el Cartagena B para sumar 37 puntos, tres de ventaja sobre la promoción de descenso y cinco sobre el descenso directo. No pudo, en cambio, el Juventud Torremolinos en un partido que era clave ante el Recreativo Granada. Tuvo opciones en El Pozuelo, pero Ballo sentenció a falta de 10 minutos para el filial rojiblanco. Ello implica que se queda a ocho puntos de la salvación directa y a seis de la promoción con cinco jornadas (15 puntos) por jugar.

Grupo 5

Por último, en el Grupo 5 cerraba la jornada el Estepona, que visitaba el campo del Cacereño. No pasó del empate (0-0) el cuadro costasoleño, aunque jugó la media hora final con un hombre menos por la expulsión de Awudu. Consiguió un empate que le deja con 43 puntos, a dos puntos de la fase de ascenso (45 tienen Gimnástica Segoviana y el propio Cacereño) y con margen de 11 puntos sobre el descenso.