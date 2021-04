El Antequera recibirá la inversión de capital ruso

El Antequera CF prepara cambios de máxima trascendencia a nivel estructural mientras está inmerso en la fase de ascenso a la Segunda RFEF. El club verdiblanco marcha cuarto (los dos primeros ascienden y los otros cuatro siguen peleando por subir por otra vía) cuando quedan aún cuatro jornadas de esta fase y tiene opciones abiertas, que hubieran aumentado bastante de ganar el pasado miércoles al Mancha Real, con el que se empató 0-0 tras dominar y tener varias ocasiones muy claras. Este domingo visita al Torredonjimeno (18:30).

El que fuera canterano del Málaga Alberto Aguilar (miembro de la generación de juveniles que fuera campeona de España en Cambrils y del filial estuvo en Segunda A), actual jugador del equipo, abandonará la practica activa del fútbol al acabar esta temporada para pasar a formar parte de la cúpula deportiva antequerana. El jugador natural de la localidad cordobesa de Benamejí ocupará el cargo de director deportivo en la entidad verdiblanca. Aguilar, de 36 años, lleva desde 2019 en el club antequerano como jugador.

El nombramiento de Alberto Aguilar como director deportivo es el indicio de un cambio más grande que se producirá en la estructura del club. El ex jugador y actual agente de jugadores Eduardo Espada será nombrado director general. Y, según pudo saber este periódico, este cambio viene acompañado de la entrada de un fondo de inversión de capital ruso que transportará a un nuevo estatus económico al club y garantizará la llegada de jugadores de la órbita del Watford y del Udinese. La aportación se estima en torno a 400.000 euros.

Causa cierta sorpresa en el ciudad de El Torcal el momento elegido por Ángel González, actual presidente del club, para acometer dichos cambios, pues los antequeranos se encuentran en plena fase de ascenso a la Segunda RFEF y con plenas opciones aún de conseguir el salto por una de las dos vías posibles. El mandamás, ex diputado por el PP en el Congreso, confirmó los futuros cambios en el organigrama a su Junta Directiva, así como a varios jugadores de la actual plantilla de manera privada, circunstancia que no ayuda al devenir de la entidad en la actual fase de ascenso. No quedan ahí los movimientos previstos, puesto que el futuro de su actual entrenador y brazo fuerte del proyecto hasta hoy está en entredicho. El presidente también comunicó a la Junta Directiva que el técnico, José Jesús Aybar, no continuará en el club al no entrar en los planes de Alberto Aguilar para la próxima campaña. El ex entrenador del Real Jaén, entre otros equipos de la categoría, lleva desde 2015 en Antequera, alcanzando en casi todas ellas las respectivas fases de ascenso a Segunda B o, ahora, la Segunda RFEF.