Antonio Carlos Ortega (Málaga, 1971) es uno de los mejores deportistas malagueños de todos los tiempos. Medallista olímpico, miembro del mejor equipo de la historia del balonmano, el Barcelona dominador de Europa entre los 90 y los primeros años de siglo, su carrera de entrenador sigue la misma línea de éxito. Tras subir al Antequera a Asobal y jugar la fase final de la Copa del Rey, ha dirigido en Hungría, Dinamarca y a la selección de Japón antes de aterrizar en la mejor liga del mundo. Cumple su tercera temporada en el Die Recken de Hannover, en la NBA del balonmano, en Alemania. Lleva más de media vida lejos de Málaga y ocho años fuera de España, pero sigue muy pendiente de la actualidad de su ciudad natal. Se preocupa por cómo está el alcalde De la Torre y relata cómo es la situación con el coronavirus en la Baja Sajonia, el länder (región) en el que se encuentra Hannover.

"Se puede salir de dos en dos a pasear, desde el 15 de marzo los niños ya no fueron al colegio. Durante cuatro semanas sólo salía yo a comprar, pero como veíamos que la gente seguía y las autoridades lo permitían, hablé con mi mujer y decidimos dar un paseo por la mañana, que está permitido. Algún día yo me correr con los niños también, tenemos una terraza en la que pueden jugar", relata el entrenador malagueño, padre de cuatro jóvenes, de 16, 14, 13 y 11 años (dos de ellos juegan al balonmano): "Justo este lunes nos mandaron una nota en la que dicen que retoman el colegio. Se está tomando la medida según cada länder, por regiones, aquí en la Baja Sajonia nos comunicaron que empieza el lunes próximo día 20. En la circular nos mandaron las normas de entrada al colegio, dónde debemos dejarlos los padres, cómo y por qué puerta entran... Si algún niño ha estado en un país de riesgo no puede volver en 15 días. Hasta la Semana Santa tuvieron clases on line, mandando trabajos y hemos recibido este mensaje. Yo veo difícil que se retomen las clases, pero es lo que ahora mismo tienen pensado".

"Aquí en la Baja Sajonia nos comunicaron que el colegio empieza de nuevo el lunes próximo día 20 de abril"

"Hannover es una ciudad muy acogedora, con mucho verde. En el sistema sanitario hay más camas de UCI que en toda Europa, hay tres o cuatro veces más que en el resto de países de Europa. El servicio de salud no se ha colapsado y es clave en esta pandemia, que el sistema aguante. Es cierto que cada vez se ve más gente con mascarilla, están las mismas recomendaciones que en todos lados: el estornudo en el codo, mantener las distancias, lavarse en manos... No he observado ese mensaje masivo de usar mascarillas que sí hay ahora en España, pero es cierto que se ve más gente con ella. Yo voy con mascarilla y aquí hay mucha población asiática que la usa", prosigue Antonio Carlos Ortega, cuyo equipo está parado también desde ese mismo fin de semana que en España se decretó el estado de alarma, a mediados de marzo: "Los pabellones están cerrados hasta el 16 de mayo, no abren los gimnasios. Por lo que he podido informarme a través de la prensa, ya entiendo casi todo el alemán, es que desde el principio se hicieron muchos tests, en diciembre y enero ya se hacían. Yo lo viví en el equipo porque la mujer de un jugador se puso mala con neumonía poco después de volver del parón de Navidad y ya le hicieron el test. Se hacen 500.000 semanales y eso ayuda a tener controlada la situación. También es verdad que, según lo que leo, una persona que tenía una enfermedad previa seria no lo contabilizan como fallecido por coronavirus. Merkel sale y da mensajes de tranquilidad y aquí no está todo el mundo encerrado. Permiten ir a trabajar, mi director deportivo y financiero, por ejemplo, van algún día a la sede del club".

"Merkel sale y da mensajes de tranquilidad y aquí no está todo el mundo encerrado; se puede salir de dos en dos a pasear"

En este parón no conocido, es difícil la gestión del grupo, como explica el entrenador malagueño. "Estamos en contacto, le cambiamos el plan físico cada semana, pero es difícil tener en casa las condiciones de trabajo habituales. Salvo un croata-austríaco y un danés, el resto de la plantilla sigue aquí con sus familias. La Liga no se ha suspendido, pero creo que se acabará suspendiendo", razona Ortega: "Jugar sin público es muy deficitario para muchos equipos. Con las entradas se cubre el 30-35% de muchos presupuestos. Nosotros, por ejemplo, como vamos muy bien este año metemos 7.500 espectadores cada partido. Creo que no se terminará, pero no se sabe si habrá descenso o no, si se computará la primera vuelta o el punto en el que estamos ahora. Según nos comunicaron, el próximo lunes día 20 de abril todas las federaciones deportivas se reúnen con Merkel. Vemos que en los clubes de fútbol van entrenando en pequeños grupos, de 4 a 6. Pero, claro, al aire libre no es lo mismo que en un pabellón. No tenemos aún previsión de vuelta".

"Para dar una rueda de prensa y para hablar de un partido me da el alemán, para ir a comprar y tener una conversación no muy complicada, también"

Como ha sucedido en España, en Alemania también se ha acometido la reducción de suelo. Plantilla y técnicos del Die Recken Hannover han visto reducidos sus salarios hasta mayo en un 10%. Si la competición no se reanuda es posible que la cantidad crezca. "Es algo totalmente razonable, nadie puso un pero. Pero claro, la incertidumbre para todos es bastante grande respecto al futuro. Si termina la temporada no pasará nada. Si no empieza en la siguiente, en todos los países hay mucha preocupación por lo que va a pasar. Obviamente, lo primero es la salud ahora, el deporte es ahora mismo terciario, es entendible. Hay preocupación por el futuro de cada uno, pero hay que pensar en positivo. El mundo ha pasado por otras plagas y salió adelante. Esperemos que se vuelva a la normalidad, estamos en el siglo XXI y hay más avances", relata el técnico malagueño, que tiene un año más de contrato y que ya da las ruedas de prensa en alemán: "No lo hablo muy bien y no lo entiendo perfecto, pero cojo ya bastante. Para dar una rueda de prensa y para hablar de un partido me da, para ir a comprar y tener una conversación no muy complicada, también. El año pasado sabía que lo hacía mal, pero en los idiomas se trata de no tener vergüenza, lo importante es hacerte entender. Una vez lo consigues, pues vas mejorando la pronunciación y escuchando lo mejoras".

La trayectoria del equipo de Ortega, que está acompañado en la dirección por Iker Romero, que fuera también gran jugador de la selección española, y tiene a sus órdenes a Cristian Ugalde, era excelente antes de la suspensión. "Después del parón bajamos un poco, tuvimos alguna lesión importante, pero estábamos haciendo un temporadón. Eliminamos al Rhein-Neckar Löwen y al Flensburg para llevar a la Final Four de la Copa e íbamos cuartos en la Liga, en puestos europeos para ir a la Copa EHF, que la próxima temporada tendrá un gran nivel por la reducción de la Champions a 16 equipos. Al final de la primera vuelta íbamos segundo, posición de Champions. De competitividad, sin duda, esta es la mejor competición del mundo. Hay mucho nivel, a nivel de espectadores es la que más atrae, sólo igual la francesa a nivel de público se le acerca. Aquí está la crème de la crème", reflexiona Antonio Carlos Ortega, que cumple ya su octava temporada lejos de España: "Siempre se echa de menos tu tierra, aunque vivir fuera te da también muchas cosas buenas. Mis hijos tienen una amplitud de miras y un bagaje que no tendrían. Son casi trilingües con inglés, español y alemán. Los pequeños incluso hablaban húngaro de los años en el Veszprem. Entre ellos hablan en inglés y les tenemos que decir que hablen en castellano... Hemos conocido mundo, otras culturas, pero también quizá ellos no tienen el arraigo por tu país, no tienes el contacto con familia y amigos, como en todas las cosas las hay buenas y malas. Si me dices que si echo de menos, sí".

Ortega es parte de la ola de entrenadores españoles que invaden equipos de alto nivel en el balonmano, tanto clubes como selecciones. "Se da en el balonmano, pero también en el básket y el fútbol. Hay muchos entrenadores fuera, sin duda estamos muy bien considerados, tenemos mucho prestigio. A mí me gustaría estar igualmente considerado pero poder trabajar en España", dice Ortega, que en enero vio in situ el segundo oro continental consecutivo de la selección española: "Estuve viendo la final, fue increíble. Mucho mérito de Jordi, ha logrado dos medallas de oro europeos consecutivas, algo muy complicado. Fue fantástico. Una lástima que los Juegos Olímpicos no lleguen ahora. Jugadores importantes que rozaban la retirada parece que seguirán por un año más, como Viran Morros, Sarmiento y Raúl Entrerríos. Pero están cerca de los 40, esperemos que lleguen".

"Tenemos un chat todo el equipo y estamos deseando que llegue el domingo a las 18:00 horas para ver los partidos que el Trops está reponiendo del Puleva Maristas"

El que fuera extremo y lateral derecho del mítico Puleva Maristas, donde comenzó su carrera, revive ahora con sus antiguos compañeros partidos históricos que está reponiendo el Trops Málaga a través de su canal de Youtube. "Claro que lo estoy siguiendo, tenemos un chat todo el equipo y estamos deseando que llegue el domingo a las 18:00 horas. Está siendo superemocionante. El otro día vimos el partido ante el Barcelona, en Carranque, nunca había visto ni he vuelto a ver el pabellón así. Una de las muy pocas buenas de esto es que retomas conversación con compañeros de toda vida. Perdimos de uno contra el Barça, fue el único equipo que se nos resistió. Recordamos viejos tiempos, en la previa de los partidos hablan antiguos compañeros, vimos por ejemplo a Valeri Gopin. La verdad es que es muy bonito, te hace trasladarte a 25-27 años atrás", rememora Ortega, que cree que es posible a medio plazo tener a un equipo en Asobal en Málaga: "Es díficíl, pero hay una buena oportunidad. Alberto Camas y su equipo están haciendo un gran trabajo, se ha encontrado un patrocinador como el Trops y el proyecto es muy estable. No iban muy bien deportivamente, pero es un proyecto para confiar y ojalá en medio-corto plazo, cuando esto pase, tengamos la oportunidad de ver al equipo en Asobal".