Antonio Carlos Ortega rompe el récord: nadie ganó más Champions League que él

Antonio Carlos Ortega probablemente sea el deportista malagueño con mejor palmarés de la historia. Y no deja de crecer. El fin de semana se coronó de nuevo como entrenador del Barcelona después de que el equipo catalán venciera en la final de la Champions League en Colonia en una tremenda final en el Lanxess Arena, la catedral del balonmano europeo, con cerca de 20.000 espectadores, al Aalborg danés (30-31). Había tres jugadores David Barrufet, Xavi O’Callaghan y Andrei Xepkin, que ganó seis con el Barça y una con el THW Kiel, con siete Champions, las mismas que tenía Ortega hasta este fin de semana pero ahora está ya solo en la cima.

El Barça cerró una temporada sensacional en la que sólo se escapó el Mundial de Clubes, levantando la Liga Asobal, la Copa de España, la Copa del Rey, la Supercopa Ibérica y la Catalana y, ahora, la 'Champions', ante la mirada del presidente del club, Joan Laporta. Las bajas Ludovic Fàbregas y Luka Cindric teóricamente debilitaban la plantilla, pero Ortega ha maximizado el rendimiento de la plantilla para llegar a lo más alto.

"Todo el mundo tiene su coranzoncito y hace ilusión, pero los entrenadores sin los jugadores no somos nadie, eso hay que tenerlo muy claro, mayoritariamente esto es por los jugadores", decía Ortega, radiante de felicidad tras ser manteado después de ganar dos Champions League en sus tres primeras temporada en el banquillo azulgrana, donde explicaba cómo se siente: "¡No hay color! Se sufre más como entrenador. Cuando eres jugador te preocupas por ti y por tus dos amigos más cercanos, pero como entrenador tienes que pensar en todo. Y, cuando las cosas salen bien, también disfrutas mucho más como entrenador. Lo que pasa es que también salen mal las cosas. Somos un equipo difícil de batir, defendemos bien y somos un equipo. Aquí estamos predestinados a sufrir, pero si el final es como este estás muy contento y satisfecho", señaló el técnico.

"Es un éxito del conjunto. El deporte es un estado mental, la gente ha confiado y ha trabajado mucho. Ha habido jugadores que han dado un paso adelante brutal, portería, Dika, Luis Frade, los que hacen el trabajo sucio como Thiagus, todos, no quiero individualizar porque es un deporte colectivo. La aparición de Petar también ha sido muy importante en la rotación y el que ayuda cinco minutos también es vital", señaló Ortega sobre cómo se ha construido el triunfo y gestiona a jóvenes estrellas que van a marcar el futuro del balonmano español: "¿Petar Cikusa? ¿Qué más podemos pedir a un chaval de 18 años que el año pasado estaba jugando con lo juveniles? Tanto él como Djordje van a dar grandes tardes de balonmano al Barça. Llegar el Barça y jugar con 18 años no es fácil, el tiempo nos dirá su valía. Cuando todo el mundo te halaga, tienes que tener los pies en el suelo y buenos hábitos, el entrenamiento invisible, Djordje los tiene mejor que Petar. Estamos trabajando y los jugadores están ayudándole mucho. Tiene que actuar de forma superprofesional. Para gestionarlo, este año alguna vez lo hemos enviado a jugar con el segundo equipo, hacemos esas cosas que hacemos a veces los entrenadores".

"Esta Champions es muy importante para la sección y para el club porque ha sido una temporada complicada para la directiva. Yo le agradezco a la directiva el apoyo y la confianza que tengo desde el principio para llevar este proyecto. Hay una forma de trabajar. El Barça en general y la sección de balonmano en particular estamos acostumbrados a luchar por los títulos. Aquí se juega con presión. Yo he sido jugador del Barça durante 11 años y yo sentía la presión por ganar. Hay mucha gente que no lo soporta, históricamente ha habido jugadores que han tenido que salir. Ahora tenemos vacaciones, pero en agosto otra vez tendremos que ir a tope. A ver este año si de una puñetera vez somos capaces de ganar la Super Globe también. La historia del Barça es así", sentenció Ortega, que ahora se marchará a preparar los Juegos Olímpicos de París, en los que dirigirá a la selección de Japón.