Aplazado el Melilla Sport Capital CAM Soler-CB Marbella por un contacto estrecho con un positivo

El CB Marbella vuelve a tener problemas con el Covid-19. Después de estar más de un mes parados a finales de 2020, entre octubre y noviembre, a causa de un brote importante en el equipo, el coronavirus vuelve a aparecer para aplazar un partido del equipo marbellí en el Grupo Oeste de la LEB Plata.

"El CB Marbella quiere informar que tras detectarse un positivo en Covid-19 en un contacto estrecho en uno de nuestros jugadores el partido ante Melilla Sport Capital CAM Soler queda aplazado hasta nueva fecha. Siguiendo los protocolos oficiales tanto de FEB como del CSD los jugadores y cuerpo técnico quedan aislados en sus domicilios hasta la realización de las pruebas PCR que determinen que todos están sanos", decía el club en una nota en la que anunciaba la suspensión del duelo de este fin de semana.

No obstante, hay confianza en el club marbellí de que todo pueda seguir su curso en el caso de que no haya positivos. "Desde el club esperamos que este contratiempo no afecte al desarrollo normal de la próxima semana, en la que el equipo deberá disputar dos encuentros como local, ante Aquimisa Carbajosa el miércoles y ante Grupo Alega Cantabria el sábado", se afirmaba también.