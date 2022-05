La cubana Arlenis Sierra (Movistar) se impone en Arenas en la primera etapa de la Ruta del Sol

La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) batió en un emocionante mano a mano a la española Mavi García (UAE Team ADQ) para alzarse con la victoria en la primera etapa de siempre de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women. García hizo bueno el gran trabajo de su equipo y se erigió protagonista de la ascensión al definitivo Alto de Arenas, abriendo las hostilidades y completando en solitario buena parte de la escalada. Sin embargo, Sierra logró neutralizar su ofensiva y superarla en los últimos metros para hacerse con el maillot amarillo de líder de la ronda andaluza. Completó el podio de la etapa una de las revelaciones de la temporada femenina española, la alemana Ricarda Bauernfeind (Canyon // SRAM Generation).



Un pelotón de 96 corredoras partió este martes en torno a las 12:30 desde Salobreña para estrenar la primera Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women de la historia, con meta en el municipio malagueño de Arenas tras 105,5 kilómetros de recorrido. Marie-Soleil Blais (Team Farto-BTC) y Corinna Lechner (Massi-Tactic) ensayaron la primera ofensiva de la jornada, lo cual sirvió a la alemana para pasar en primera posición por Calahonda (MV, km 19,9) y situarse líder provisional de las Metas Volantes. Su intentona fue aplacada en la primera subida puntuable del día, el Alto de la Trinchera (3ª, km 24,4), coronada en primer lugar por la chipriota Antri Christoforou (Team Farto-BTC) y que redujo el pelotón a apenas medio centenar de ciclistas.



Poco después de acabado el descenso atacaron Idoia Eraso (Laboral Kutxa), Mireia Benito (Massi-Tactic) y Matilda Field (Roxsolt Liv SRAM), que en torno al kilómetro 30 recibieron el refuerzo de Alessia Bulleri (Eneicat RBH). El cuarteto abrió camino y diferencia hasta los 3’10” registrados en el kilómetro 50. Eukene Larrarte (Bizkaia Durango) trató de empalmar con cabeza de carrera, pero su persecución fue vana y acabó siendo anulada tras media hora larga de esfuerzo por un pelotón donde UAE Team ADQ y Movistar Team se afanaban por controlar la carrera. A la altura de la Nerja (MV, km 71,7), sprint intermedio franqueado en primera posición por Bulleri, la diferencia en favor de la fuga se había reducido a 1’30”. Fue a 10,5 kilómetros de meta que resultó neutralizada, prácticamente coincidiendo con el inicio del puerto definitivo.



La ascensión al Puerto de Arenas (2ª, km 104,6) inició conducida por UAE Team ADQ, que seleccionó el grupo principal hasta una veintena de corredoras. Mediada la ascensión, su líder Mavi García arrancó en primera persona. La colombiana Paula Patiño (Movistar Team) trató de responder, pero no logró agarrar su rueda. Tuvo que ser su coequipier cubana, Arlenis Sierra, quien echara mano a la balear poco antes de la cima, hollada en primer lugar por García para alzarse con el liderato de la Montaña. En perspectiva de etapa y general, todo quedó para un tenso ‘rush’ final del que Sierra salió ganadora.





DECLARACIONES



Arlenis Sierra (Movistar Team): “Ha sido una carrera bastante dura, no tanto por el ritmo como por el recorrido. Me he sentido con fuerzas y doy gracias a Dios y a todas mis compañeras de equipo por este resultado. A [Paula] Patiño le faltó un poco de fuerza en el momento clave. Yo traté de contemporizar una vez estuve en la rueda de Mavi [García] para que ella nos atrapara y para guardar fuerzas de cara al final. Esta carrera va a ser una competencia muy dura entre UAE Team ADQ y Movistar Team. Nosotras vamos a defender el liderato hasta el final. Nuestras rivales son fuertes y va a ser una pelea muy dura”.



Mavi García (UAE Team ADQ): “En el pelotón nos conocemos todas y yo sabía que, si llegábamos juntas al final, mi rival era muy rápida al sprint. Mi equipo ha hecho un gran trabajo para anular la escapada y hemos tratado de endurecer una vez en el puerto, pero la ascensión no era sostenida sino que tenía bastantes tramos de llano y bajada donde Arlenis [Sierra] ha logrado contactar conmigo. Una vez ella estaba en mi rueda, era muy difícil soltarla; y, en un final así, ella es mucho más rápida. No obstante, vamos a luchar hasta el último día para intentar conseguir la victoria. Si hace falta, iremos al todo o nada. Nuestro objetivo es ganar y no pasa nada si quedamos atrás”.