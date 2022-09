Arranca la cuenta atras para el inicio de la Solheim Cup

La Costa del Sol ha sido el escenario para la celebración del evento One Year To Go, el inicio de la cuenta atrás para que la competición de golf femenino más importante del mundo, la Solheim Cup 2023, llegue por primera vez a España y a la provincia de Málaga. Dentro de un año, del 22 al 24 de septiembre, tendrá lugar la cita en la Finca Cortesín, en Casares.

Para destacar esos 365 días que se irán tachando del calendario para que los equipos de Europa y EE.UU. se vean las caras en la Costa del Sol, el dique de Puerto Banús de Marbella reunió a 365 niños de distintas escuelas de golf de Andalucía en el que, al unísono, hicieron el Swing Más Largo. Los pequeños golfistas se colocaron en sus puestos y formando una inmensa ola multicolor, dieron un golpe de approach hacia el mar con unas bolas totalmente biodegradables.

Posteriormente, la capitana del equipo europeo de la Solheim Cup, Suzann Pettersen, llegó en helicóptero y, con el trofeo del torneo en las manos, saludó a todos y cada uno de los niños.

Unas horas antes, el protagonista fue el nuevo hoyo 1 de Finca Cortesín, donde tuvo lugar un match de exhibición en el que Suzann Pettersen retó al modelo y actor Andrés Velencoso y al guitarrista del grupo D’Vicio Alberto González, Missis, a la vez que se recreó por parte de las embajadoras del torneo el grandioso ambiente que habrá en la Solheim Cup.

Las celebraciones de este One Year To Go tuvieron como colofón la puesta en marcha de tres cuentas atrás, una en cada uno de los municipios involucrados en la organización de la Solheim Cup 2023, Benahavís, Casares y Marbella; para recordar el tiempo que queda para la celebración del evento.