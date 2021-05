El Asisa Alhaurín de la Torre, campeón de la N1 andaluza

El Asisa Alhaurín de la Torre se proclamó campeón de la N1 femenina en Andalucía. Las malagueñas se impusieron en una gran final al Dobuss Córdoba (67-73) y la tercera plaza fue para un Náutico "indomable" (55-48) que accede a la fase de ascenso a Liga Femenina 2, como el equipo malagueño, con gran merecimiento.

No defraudó la final, dominó el Alhaurín aunque las de Miguel Ángel Luque se dejaron la piel en busca de un título que lograron las visitantes de forma merecida. Como una roca, así son las de Francis Tomé. Imperturbables, constantes, duras, no es cualquier equipo el Alhaurín de la Torre. Volvieron a salir como un “ciclón” y pasaron por encima del Dobuss con un baloncesto de superior categoría en el primer periodo (11-23). Redoblaron esfuerzos las anfitrionas en defensa y desde ahí vino su crecimiento hasta llegar con el partido en el alambre al final de la primera parte (37-40). Gestionaron mal las alhaurinas los compases finales y les costó caro. Ya se sabe que el Dobuss, con la casta de Marta Martínez y la incisiva Ana Rodríguez, no se rinde jamás.

El tercer cuarto fue muy defensivo (8-9) con poca lucidez y errores fundamentales en la elaboración y finalización del juego de ataque. Con 45-49 se inició el último acto, los equipos decidieron ir a por el título sin “corsés” y el espectáculo se desató. Ida y vuelta, ritmo altísimo, acierto en el exterior y defensas agresivas, siempre las de Tomé por delante (67-70 en el último minuto). Una canasta de Eva Cases, tras tiempo muerto, cercenó las opciones locales de llevarse la gran final. Ganó el Asisa Alhaurín que demostró una solidez fantástica durante los dos días, su nivel dignifica la incansable labor de un Dobuss que lo dio todo.