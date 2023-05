Luca Van Assche, el rival de Alejandro Davidovich en la segunda ronda de Roland Garros

Una vez solventada la primera ronda en un duro partido ante la joven perla francesa Arthur Fils, Alejandro Davidovich tendrá un rival del mismo perfil en la segunda ronda de Roland Garros, segundo grand slam de la temporada. Será Luca Van Assche, jugador francés de 19 años y actual número 82 del mundo, que arrasó en la primera ronda al italiano Marco Cecchinato en la primera por 6-1, 6-1 y 6-3.

Van Assche, que ha destacado en el ATP Challenge con varias finales esta temporada, ya se midió a Davidovich en abril, en el comienzo de la gira de tierra batida. En tierras portuguesas se impuso el malagueño en dos sets, por 6-3 y 7-5, en un encuentro que tuvo que masticar. El galo, aunque nació en Bélgica, de 1.78 metros y 70 kilos, es un tenista veloz como rayo y que no responde al físico dominante de jugador de 1.90 sino a otro registro, más parecido al del malagueño.

Davidovich estaba satisfecho por cómo había ido la primera ronda del torneo, donde liquidó a Fils en cuatro sets después de llevar el peso del duelo (6-1, 4-6, 6-3 y 6-3). "Jugamos a un gran nivel. No es fácil tampoco para él gestionar siendo tan joven su primer partido en Grand Slam y en cuadro final. También con todo el público no es fácil y sabía que había momentos que tenía que seguir ya que a lo mejor él se creía que yo iba a bajar porque me iba a hundir con el público. Pero he seguido con el mismo nivel medio-alto y me quedo con eso", decía el malagueño, ya consciente de que se acerca a su madurez: "Cuando ya llevas varios Grand Slams y has pasado a segundas semanas y has jugado a cinco sets, también es muy importante cómo gestionar esos momentos. Al final te da esa experiencia de estar más tranquilo, partidos en Grand Slams te dan mucha más experiencia para seguir sumando". Ahora, contra otro jugador que tendrá enfrente con el apoyo de la hinchada francesa.