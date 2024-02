Atlético Baleares - Antequera CF: Efectos de involución (2-1)

El Antequera naufragó en Baleares (2-1). Oportunidad que se le escapa al equipo de Javi Medina de amarrar puntos, equipo de la zona baja y que revitaliza. Es la esencia de la Primera RFEF, cierto que parecen cohabitar varias ligas en la categoría, por el nivel y empaque. El Antequera pagó esa ley del empeoras si no mejoras, consecuencia aún del mercado invernal, que exigen unos tiempos en El Maulí por los cambios. No fue el día, y Javi Medina manifestaba en la previa que había ganas de revertir una situación que deja a su equipo con una victoria en 2024, ante el Atlético de Madrid B (1-0). Son dos triunfos en los últimos dos meses. Hay un colchón holgado, y esta derrota frente al Atlético Baleares no varía la perspectiva, la temporada continúa siendo magnífica, pero hay síntomas de involución. Y la Primera RFEF no espera. Si la dinámica sigue, cuidado. Ya son varios avisos.

Partido muy disputado, correoso, alternativas y tenso. Al Antequera ya se le conoce en cualquier campo y el Baleares tenía que dar un paso después de la derrota en Málaga. Muy bravo el equipo de Juanma Barrero, de optimizar sus recursos y opciones cuando el viento viene a favor. Primera parte donde hubo alternativas. Pudo adelantarse el Antequera en alguna situación. Pidió penalti Luismi Redondo en un balón dividido, debatible, pero se llegó al descanso con 0-0. Mañana espesa, no en el cielo de Mallorca, sino en el césped, equipo local que fue haciendo su partido.

Una buena transición del conjunto local, que pillaba al Antequera en el repliegue, dio lugar al tanto de Leonel Ferroni en el 51'. Buena definición superando a Iván Moreno, vencido por la mala disposición de los antequeranos para defender la acción. Pocos minutos después, zancadilleaban a Jeremy Socorro dentro del área pero tampoco se pitó penalti, este algo más claro que el anterior, entraba en juego esa gestión de la frustración. El propio Jeremy marcaba tras varios rechaces en un córner en el 68', fortuna y colando la pelota con un globo que cayó con nieve en la portería local. Nuevo partido. Pero una pelota al espacio al veterano David Rodríguez puso el 2-1, batió a Iván Moreno a veinte minutos del final. Disparo que tocó en Fomeyem, cambiando la trayectoria de la pelota. Algún empuje del Antequera, pero el Atlético Baleares se blindó y amarró un resultado que deja al Antequera sin premio.