Fecha y horario del Atlético Benavente-BeSoccer UMA Antequera, final por el ascenso a Primera

La trayectoria de BeSoccer UMA Antequera hacia la Final del Play Off por el Ascenso a la mejor liga del mundo ha estado repleta de obstáculos a lo largo de la campaña. Duelos aplazados, dinámicas irregulares y lesiones importantes que han propiciado una temporada difícil. Los antequeranos, que arrancaron el curso de forma óptima, fueron superando las adversidades hasta sellar la tercera plaza en la Liga regular. Los de Tete ya han despachado a su primer contrincante por un puesto en la máxima categoría (Alzira FS) y ahora deberán continuar con el excelente nivel competitivo que atraviesan para lograr el ansiado regreso a Primera División y firmar una temporada histórica tras la consecución de la Copa de SM El Rey.

El comienzo de la temporada para BeSoccer UMA Antequera fue distinto que para el resto de equipos de la categoría de plata. Los malagueños no pudieron disputar el partido de la jornada inaugural frente a FS Talavera y se estrenaron en la Jornada 2 con el derbi andaluz ante el Real Betis Futsal B. La escuadra de Tete cumplió y firmó tres victorias consecutivas en Liga. Nueve puntos de nueve posibles que le llevaron a ocupar rápidamente la segunda plaza de la tabla con un partido menos jugado. La buena racha se vio truncada en la quinta fecha del campeonato liguero, cuando los malagueños sufrieron la primera derrota de la campaña ante Alzira FS y que propició una sucesión de malos resultados. La plantilla universitaria sucumbió en otros dos encuentros con derrota y un empate, encadenando cuatro partidos sin conocer el triunfo y que le descendieron hasta la décima posición de la tabla.

Fue en la Jornada 9 cuando los antequeranos frenaron la dinámica negativa en Liga y vencieron en la Fundación Montemadrid ante Inter FS con un contundente 1-5. La victoria a domicilio parecía devolver la confianza a los de Tete pero, en el siguiente choque, el Fernando Argüelles presenció una nueva derrota de su equipo. Tras este encuentro, BeSoccer UMA Antequera encontró el equilibrio en el calendario antes de finalizar el año, ya que firmó una nómina de cuatro empates y tres victorias, curiosamente las tres logradas a domicilio frente a Full Energía Zaragoza, Peñíscola FS y CD Leganés FS. Trece puntos que sirvieron para que BeSoccer UMA Antequera recuperar posiciones en la clasificación y despidiera el 2021 en la cuarta plaza con 26 puntos -además de con un encuentro aplazado aún por disputar-.

El arranque del 2022 fue un verdadero oasis para el conjunto malacitano, que tuvo un mes de enero muy comprimido en el calendario al disputar cinco partidos y vencer en cuatro de ellos, siendo el Visit Calvià Hidrobal el que privó a BeSoccer UMA Antequera de firmar un pleno de victorias. Tras la contundente derrota por 7-2 en tierras baleares, los universitarios se repusieron al duro golpe recibido y en la siguiente jornada fueron el verdugo de la Unión África Ceutí, a la que vencieron a domicilio por un holgado 2-6. En la Jornada 24, los de Tete volvieron a salir victoriosos en el choque frente a FS Móstoles y, una fecha después, viajaron al Municipal Agustín Mourís para medirse al líder de la categoría. Los gallegos triunfaron y rompieron la inercia positiva de los malagueños, que tras este duelo afrontaron el aplazado contra Alzira FS, resolviéndose con un empate (3-3) y que devolvió a los de Tete a la segunda plaza.

En los siguientes cinco enfrentamientos, el equipo boquerón no tuvo ninguna recaída y puntuó en todos los partidos, sumando 13 de 15 puntos posibles. Sin embargo, la Jornada 31 se antojaba fundamental para el devenir de la competición liguera con la lucha por el segundo puesto. Los universitarios dispusieron de una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa ante Peñíscola FS, del que se situaban a dos puntos por detrás, pero no consumaron el triunfo y cayeron derrotados. En la siguiente cita, los malagueños no aprovecharon el pinchazo de los peñiscolanos y fueron derrotados en A Malata, quedándose a cinco puntos de los castellonenses a falta de dos jornadas. En la penúltima cita liguera, un nuevo empate dejó sin opciones a los antequeranos de la segunda plaza y confirmaron su tercer puesto en la Liga regular. BeSoccer CD UMA Antequera clausuró la Liga regular ante el que precisamente será su rival en la gran Final del Play Off por el Ascenso en Primera División, el Atlético Benavente FS. Los de Tete se hicieron con el triunfo en el Complejo Deportivo La Rosaleda (5-6), donde precisamente se disputará el primer duelo de la final este sábado 4 de junio a las 20:30 horas.

Superado el primer cruce en el Play Off por el Ascenso

Tercer clasificado para el Play Off, los antequeranos tuvieron que hacer frente a Alzira FS (cuarto clasificado) en la Primera Fase. En el duelo de ida, los alcireños remontaron y se alzaron con el triunfo por 3-2. En el partido de vuelta, el Fernando Argüelles se vistió de gala para guiar a su equipo hacia un final de campaña histórico. El tanto de Cobarro a escasos segundos del final del encuentro le dio una trabajada victoria a BeSoccer CD UMA Antequera (5-3) para certificar su presencia en la fase decisiva por el ascenso a la Mejor Liga del Mundo.