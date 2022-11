Auger-Aliassime iguala con apuros el Canadá-Alemania

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el jugador con mejor ráking, 6º, de cuantos disputan en Málaga la fase final de la Copa Davis, derrotó con más apuros de los necesarios al alemán Oscar Otte por 7-6 (1) y 6-4 y dejó así en 1-1 la eliminatoria de cuartos de final entre ambos países.Antes Jan-Lennard Struff había vencido a Denis Shapovalov por 6-3, 4-6 y 7-6 (2). Kevin Krawietz/Tim Puetz por Alemania y Vasek Pospisil/Shapovalov por Canadá se jugarán en el partido de dobles el pase a semifinales.Empezó Auger-Aliassime inseguro su choque, conocedor de que no podía perder, y hasta el juego de desempate no logró inclinar la raqueta del número 65 del mundo, al que ya había ganado en una ocasión, este año en Florencia.En el tie-break se mostró verdaderamente superior y así lo reflejó el 7-1 final. Ello no le hizo ganar en regularidad y solo en el séptimo juego rompió por primera vez el saque de Otte, que debutó esta temporada en la Davis y aún no ha ganado ni un partido en esta competición.El canadiense confirmó el quiebre con grandes dificultades, pero ya cerró el partido con un juego en blanco en su siguiente servicio. El ganador de la eliminatoria se medirá en semifinales con Italia.