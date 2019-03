Azahara Muñoz hace magia en Arizona

Tremenda exhibición de Azahara Muñoz en el Bank of Hope Founders Cup de Phoenix (Arizona). La malagueña firmó una tarjeta extraordinaria de 63 golpes tras ocho birdies y un eagle en la tercera vuelta. Partía Azahara en el puesto 53 tras las dos primera rondas y llegó a empatar con las líderes cuando cerraba su tarjeta.

Con un acumulado de -12 (-9 por la mágica ronda del sábado), la malagueña se metía en la pelea por los primeros puestos, aunque el título estuviera difícil. Tras su mejor comienzo de la temporada y antes del primer major de la temporada, la sampedreña exhibe un buen momento de forma. Metida de nuevo entre las 50 mejores jugadoras del mundo, vuelve a disfrutar del golf tras controlar una enfermedad que le estaba frenando.

Aza with the eagle! 🦅That puts @AzaharaGOLF at 11-under, just one stroke off the current lead!#LPGAFoundersCup pic.twitter.com/hQliKm3SvW