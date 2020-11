Azahara Muñoz, gran estrella en el Open de España que se celebrará en Guadalmina

El Andalucía Costa del Sol Open de España, que se disputará del 26 al 29 de noviembre en el Real Club de Golf Guadalmina, estará encabezado por Azahara Muñoz, la única española que hasta la fecha ha conseguido ganar esta competición, y la danesa Emily Kristine Pedersen, líder indiscutible de la Race to Costa del Sol con tres títulos en su haber este año.

Escoltando a la socia de honor del club que ejerce de sede estarán otras diecisiete españolas (Nuria Iturrios, María Hernández, Luna Sobrón, María Parra, Marta Sanz, Carmen Alonso, Mireia Prat, María Beautell, Patricia Sanz, Noemí Jiménez, Elia Folch, Laura Gómez, Silvia Bañón, Harang Lee, Marta Martín, Natasha Fear, y la amateur Ana Peláez), trece de ellas ya con victorias internacionales en su palmarés y aunando veteranía, juventud, calidad y pujanza en sus filas. Destacan las malagueñas Noemí Jiménez y Ana Peláez, que se impuso recientemente en el Santander Golf Tour jugada en Golf Santander y que ha logrado otras victorias de relumbrón (como la Copa Andalucía) en un año difícil en que decidió postergar su paso a las filas profesionales. Peláez luchará por igualar una ilustre marca, ya que hasta la fecha la única amateur que ha conseguido terminar entre las diez mejores del Open de España ha sido Carlota Ciganda, que lo consiguió en dos ocasiones: 2007 (8ª) y 2009 (9ª).

Azahara Muñoz, doble ganadora del torneo (en 2016 y 2017, edición también celebrada en Guadalmina), cuenta con una trayectoria espectacular en el Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que suma cuatro top-5 en seis participaciones y lidera la lista de ganancias acumulada en esta competición. Entre el notable combinado local también es obligado reseñar la presencia de Carmen Alonso, que pese a sus recientes problemas físicos no ha querido perderse el único torneo del Ladies European Tour que se jugará este año en España. La vallisoletana, además, es la única española que ha disputado las diecisiete ediciones celebradas hasta la fecha (dos de ellas como amateur) desde que la prueba se integró en el LET en 2002.

A las nuestras se suman 78 jugadoras internacionales, en cuyo contingente destaca la presencia de trece golfistas inglesas, ocho suecas, siete alemanas, siete escocesas y seis francesas. Cabe destacar la participación de la actual líder destacada la Race to Costa del Sol, la danesa Emily Kristine Pedersen, que está rubricando una temporada estelar y que logró el pasado fin de semana su tercera victoria del año al imponerse en el Aramco Saudi Ladies International. Además, también estarán en Guadalmina tres jugadoras que se han adjudicado la orden de mérito del Ladies European Tour (Esther Henseleit en 2019, Beth Allen en 2016 y Lee-Anne Pace en 2010), cinco golfistas que han defendido los colores europeos en la Solheim Cup (Azahara Muñoz, Caroline Hedwall, Emily Kristine Pedersen, Florentyna Parker y Linda Wessberg), 28 ganadoras en el LET (encabezadas por la sudafricana Lee-Anne Pace, con nueve victorias (una de ellas, el Andalucía Costa del Sol Open de España de 2010), la sueca Caroline Hedwall, con seis, y Azahara Muñoz, con cinco) y 34 vencedoras en el LET Access Series, circuito de promoción imprescindible como trampolín para las golfistas europeas.

Todas ellas pugnarán en el recorrido sur del Real Club de Golf Guadalmina por cerrar la temporada de la mejor manera posible, alzando el bello trofeo diseñado por David Marshall, escultor afincado en Benahavís, en un Andalucía Costa del Sol Open de España que cuenta con una bolsa de premios de 600.000 € y también servirá de colofón para la Race to Costa del Sol, la orden de mérito del LET.

