Azahara Muñoz cae en el hoyo de desempate por la victoria en el Scottish Open

Buen papel de Azahara Muñoz en el Scottish Open del LPGA. La golfista malagueña llegaba como líder con un golpe de ventaja a la jornada final en la que todo se apretó aún más. Después de todo el recorrido, cuatro golfistas firmaron los mismos golpes tras el campeonato por lo que hubo que jugar otro hoyo para desempatar. Así pues, Muñoz, las estadounidenses Stacey Lewis y Cheyenne Knight; y la danesa Emily Cristine Pedersen se jugaron un hoyo para ganar la prueba en el que Lewis fue capaz de bajar un golpe del par 4 en el que se quedaron las otras tres competidoras.

Muñoz comandaba la prueba en el inicio de la última jornada pero una última jornada difícil para ella provocó el cuádruple empate a 279 golpes. Emocionante y muy disputado, el abierto escocés ha dejado bastantes buenos golpes por parte de la española que al final se quedó a las puertas de levantar el trofeo después de un recorrido complicado por tierras escocesas.

