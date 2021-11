Azahara Muñoz da un paso al lado para ser mamá

En Florida terminó la temporada para Azahara Muñoz, que completó un año excepcional y que seguro que recordará para siempre. El Pelican Women’s Championship fue el último torneo para la sampedreña, que ahora le toca centrarse en un aspecto fundamental. Lleva seis meses embarazada y ahora se centrará únicamente en esa etapa de su vida. "Y así acabo mi 12 temporada en el tour. Un año diferente jugando embarazada pero no lo cambiaría por nada. Súper agradecida de haber mantenido la tarjeta, jugar los Juegos Olímpicos con el pequeñín en mi barriga y acabar el año con mi marido de caddie", explicaba en redes.

"Y ahora a disfrutar de este momento y tiempo libre (nunca en mi vida lo he tenido) y a bien venir al pequeñín al mundo. ¡Voy a ser mamá! No sé cuando pero cuando me sienta lista y preparada volveré. Muchísimas gracias a todos mis sponsors por estar siempre ahí. Y a mi familia. ¡No soy nada sin vosotros!", terminaba la golfista malagueña.