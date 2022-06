Baile de jugadores en el mercado de Tercera RFEF

La Tercera RFEF ya se ha comenzado a mover de cara a la temporada 22/23. Son muchos los movimientos que ya se han ido realizado de algunos de sus conjuntos, especialmente un El Palo que se está agilizando para confeccionar su plantilla cuanto antes. El cuadro caleño, que será entrenado por David Campaña, ya ha anunciado hasta cinco fichajes, además de varias renovaciones como las de Falu Aranda. José Miguel Alias, Víctor Vázquez, Luisito Aceña e Ibrahima Baldé vienen desde el Atlético Porcuna, donde los entrenó el curso pasado Campaña, además de Sergio Esteban, que viene del San Pedro.

El Torre del Mar es otro de los equipos que ha ido anunciando ya parte de su planificación. Además de algunas renovaciones de hombres importantes. Los de Alfonso Vera, el cuál renovó y seguirá, se han reforzado con futbolistas de trayectoria como el medio Sergio Cala (El Palo), el meta Alberto (Guijuelo) o el delantero Jonathan (Alcoyano).

Por su parte el Marbella sólo ha anunciado a su nuevo entrenador para esta temporada, Emilio Fajardo, y aún no ha desvelado gran cosa sobre su planificación. El Atlético Malagueño sí se ha movido con algunos fichajes como los de Andrés Céspedes y Tomás Inglés aunque está por ver la reestructuración del filial con la posibilidad de crear de nuevo un Málaga C este curso. El Estepona, ya con el billete a Tercera RFEF, aún no acabó la temporada.