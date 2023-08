El Balonmano Costa del Sol busca sus límites más allá de las fronteras

"Queremos más, no nos vamos a conformar", afirmó Pepa Moreno como declaración de intenciones en el preludio de una temporada ilusionante para los seguidores del Balonmano Costa del Sol Málaga, dado que cada temporada se sigue superando aún más y sigue coleccionando títulos para un palmarés cada vez más extenso y con el equipo cada vez más consolidado en la élite a nivel nacional de este deporte.

Las panteras han conseguido convencer a una masa social de seguidores creciente de que son capaces de superarse cada curso que pasa. Y su intención es mantener esa línea y tienen mucha ilusión en que se haga realidad. La propia presidenta de la entidad malagueña lo dejó claro: "Para mí, esta plantilla es de las mejores o más completas, si las lesiones nos respetan, este equipo es apto para competir por todo".

En sus palabras, está la clave de la ambición del cuadro blanquinegro. El Balonmano Costa del Sol Málaga ha dado un golpe sobre la mesa durante estas últimas temporadas con la consecución de innumerables triunfos a nivel nacional. Y la realidad es que solo quedan dos motivos nuevos más allá de seguir cosechando los torneos ganados en los últimos años. Y todos estos suponen romper fronteras y mirar a las competiciones internacionales, ya que solo han levantado la EHF European Cup.

El primero es la nueva Supercopa Ibérica, donde los dos mejores equipos de España y de Portugal se verán las caras con formato de semifinales y final en este mes de septiembre. Suso Gallardo valoró este novedoso torneo: "Es una experiencia nueva porque antes siempre se jugaba el campeón de Liga contra el campeón de Copa, un partido, ahora tenemos una semifinal y esperemos que una final o sin un tercer y cuarto puesto. A ver que somos capaces de hacer, no, yo creo que puede ser un fin de semana bonito y, al final, pelear por un título siempre es importante y siempre gusta. Además, estamos casi a un partido de nuestras octavas finales en tres años". En caso de vencer, serían las primeras en levantar dicho trofeo.

El otro se basa en la EHF European League, la segunda mayor competición continental de balonmano femenino. Actualmente, se encuentran en la fase previa del torneo, donde se determinarán los participantes definitivos de esta edición y jugará contra el Larvik HK para, posteriormente, disputar la eliminatoria definitiva para acceder a la fase de grupos.

Suso Gallardo mostró bastante respeto hacia sus rivales en esta fase: "El rival que no ha tocado no, no es el más fácil que nos podía tocar. Estamos hablando de un equipo consolidado y que ya ganaron una Champions en el año 2011, que tiene 30 Copas de Noruega y que tiene no sé cuántas ligas, pero bueno, creo que este equipo si algo sabe superarse, si sabe algo, es competir sobre todo a doble partido". Sole López también se manifestó sobre el tema: "Tenemos muchísimas ganas y queremos romper esa primera barrera. Yo creo que el equipo, cuanto más difícil se pone la cosa, más nos venimos arriba y mejor se nos da. Es verdad que es complicado, somos conscientes, pero lo vamos a intentar e iremos a por todas".

La directiva del Balonmano Costa del Sol Málaga ya tiene una intención clara de colarse entre las 16 integrantes de la fase de grupos y de intentar dar más alegrías a esa masa social cada vez mayor que le sigue.

"Tenemos una espinita enclavada con Europa. Creo que todavía nos queda un poco, no tanto como años luz, pero sí es cierto que en la segunda competición hay equipos con jugadoras de mucho prestigio, presupuestos que nos triplican o cuadriplican. Pero bueno, la opción es que por lo menos llegar a esa fase de grupos sería importante no solamente para el club, sino para todo el balonmano femenino en general, que podamos tener una plaza, la Real Federación Española Balonmano en Champions y ese es uno de los objetivos que creo que compartimos tanto Bera Bera como nosotros", argumentó la presidenta Pepa Moreno.

Esto es lo que le queda al conjunto entrenado por Suso Gallardo por delante, además de competir por todo en territorio nacional, dado que, en las últimas tres temporadas, se alzó con una Liga Guerreras Iberdrola, dos Copas de la Reina, una EHF European Cup y una Supercopa de España. Además de esto, las panteras quedaron como subcampeonas en la misma competición continental, que consiguieron ser primeras, y de liga.