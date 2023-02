El BeSoccer UMA Antequera cae ante el Viña Albali Valdepeñas (2-5)

El BeSoccer CD UMA Antequera y Viña Albali Valdepeñas se cruzaban a solo cinco días de la Copa de España, una competición ilusionante para ambos. Los malagueños se medirán a Inter FS y los manchegos se cruzan con el Barça en cuartos de final. Al partido de esta jornada 19 llegaban los de David Ramos con la novedad de Pol Pacheco, recientemente incorporado a la plantilla tras ese intercambio de cromos con Inter FS por Lazarevic. Viña Albali Valdepeñas anotaba el primer tanto a los cinco minutos, aprovechando los fundamentos de Matheus Preá desde la posición de pívot, para cuerpear y aprovechar la aparición en carrera de Batería, que marca su primer gol en la segunda vuelta de competición. La aportación del brasileño es fundamental, máximo anotador de su equipo con 15 tantos.

En juego posicional dominaba más el conjunto dirigido por Tete, pero la pegada fue del conjunto vinatero. En transición, de nuevo Matheus Preá se la ponía al segundo palo a Ángel Claudino, que no alcanzaba el balón por centímetros. Y en el minuto ocho de partido, Viña Albali Valdepeñas anotaba el 0-2 con un disparo de Lolo, no demasiado ajustado, pero Conejo no podía ver bien la pelota y se colaba en la portería. Momento de acción y reacción, porque BeSoccer CD UMA Antequera aprovechaba una jugada de estrategia para recortar distancias. Burrito sacaba en corto para Dani Fernández, que la enviaba hacia el segundo palo, donde el capitán, Miguel Conde, le ganaba la espalda a Rafael Rato y la empujaba para el 1-2.

Atacaba más y mejor el equipo local, aprovechando el desparpajo de Pablo Ordóñez a sus veinte años y de Alvarito Quevedo, que obligaba a Edu Sousa a hacer un paradón para evitar el empate. El ‘7’ de BeSoccer CD UMA Antequera venía conduciendo desde su cancha y soltó un derechazo peligrosísimo. El meta portugués también le negaba el gol Ordóñez y, en el área contraria, Conejo protagonizaba una doble intervención formidable, parando el tiro inicial de Pol Pacheco y lanzándose a por el rechace de Claudino. Cerca del descanso, Viña Albali Valdepeñas volvía a castigar en un saque de esquina. Boyis golpeaba con suavidad, con el interior, y cuando Conejo quiso reaccionar, ya era tarde.

El segundo tiempo arrancaba con buenos minutos de BeSoccer CD UMA Antequera. Gozaban de una ocasión clara por un mal rechace de Edu Sousa. El balón le cayó a Cobarro pero Boyis se interpuso en la trayectoria del balón. La siguiente, para Barona, después de una maniobra perfecta de Cobarro, pero de nuevo la defensa vinatera arregló el entuerto. En ataque, Claudino se escapaba por el perfil zurdo para poner a prueba a Conejo, impecable sacando el pie para desviar a córner.

Los de Tete marchaban a remolque y además sufrían la lesión de Pablo Ordóñez, a solo unos días de la Copa de España. El partido lo desequilibraron los pívots de Viña Albali Valdepeñas. Matheus Preá continuaba generando problemas con sus movimientos, obligando a Conejo a tirar de reflejos para ir al suelo y evitar el cuarto. Y su compañero Solano elevó el marcador hasta el 1-4, con un gol marca de la casa. Emparejado con Dani Ramos, consiguió salir hacia el centro, hacia su zurda, para aprovechar el fallo en la ayuda de Barona y mandar un misil a la red. Los puntos ya estaban casi en la mano de los visitantes, que pudieron hacer más sangre en un lanzamiento de falta de Lolo que opositaba al gol de la jornada, pero que se estrellaba en la cruceta.

Atacando con cinco, BeSoccer CD UMA Antequera se metía en el partido de nuevo con la asistencia de Davilillo y el gol de Burrito en el segundo palo. Ya rondaban el tanto en ese tramo del partido, porque Barona había tenido una clarísima, desviada por Sousa. El 2-4 cambiaba el estado de ánimo del Fernando Argüelles y de los jugadores locales, hasta el punto de que Cobarro, rematando con la cintura en boca de gol, mandaba el balón al poste. Pero el cierre Nano anotó su primer gol de la temporada en el momento más determinante, aprovechando la ausencia de portero, para amarrar los tres puntos para el cuadro vinatero.