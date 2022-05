El BeSoccer UMA Antequera, la cenicienta peligrosa

La del BeSoccer UMA Antequera es una de esas historias que de vez en cuando hacen recuperar la esencia pura del deporte. Un club que no puede hacer dispendios económicos, que basa su reclutamiento de jugadores en las facilidades académicas para la formación para la vida después del deporte. En las últimas temporadas ha vivido en un ascensor, con tres promociones a Primera y tres descensos en la temporada siguiente. Lucha por regresar, está en el play off, que comenzará en dos semanas ante el Alzira. Acabó tercero la Liga de Segunda. Pero, en medio del objetivo principal, ha conseguido un proeza que ya es histórica pero que puede ser aún más grande. Un equipo de Segunda División en la Final Four de la Copa del Rey.

La trayectoria fue creciendo en dificultad. Se comenzó ganando 2-3 en un derbi provincial a la Coineña, equipo de Segunda B y que es una gran cantera del fútbol sala malagueño. Después, Antequera se convirtió en un fortín. Sucesivamente, 2-1 al Burela, 5-3 al Fútbol Emotion Zaragoza y 9-5 al Ribera Navarra, equipo de play off en la élite al que se derrotó con claridad para conseguir este preciado billete, que es un premio al trabajo de varias décadas del fútbol sala provincial. Seguramente sea más importante para la entidad el ascenso, pero el escaparate mediático de la Copa y el premio de pelear por un título es algo inigualable.

El equipo se prepara con las bajas de larga duración de Quique Hernando y Raúl Canto. Dani Ramos tuvo un pequeño pinchazo en Benavente y se trabaja para que llegue para la Copa. La ilusión brilla en los ojos de los jugadores universitarios, que se entrenan cada día en las instalaciones de la UMA en Teatinos, normalmente en horario de tarde para respetar las clases. Antes de la sesión posan para las fotos. Entrenan ya con los balones relucientes con los que jugarán en Jaén. La semifinal es contra el Industrias Santa Coloma (17:30) en el Olivo Arena de Jaén. Una instalación espectacular que alberga varios deportes pero construida al calor de la demanda del equipo local, uno de los participantes y que en los últimos años ha pegado un salto y se ha convertido en el emblema deportivo de la capital del Santo Reino.

El corazón del BeSoccer UMA Antequera es malagueño. Los porteros Cone, Contreras y Juan Carlos, los alas Burrito (ganó un título de Copa de España con el Jaén), David Velasco, Jesús, Miguel Conde, Óscar (estos dos de Cuevas del Bacerro) y el pivote Pablo Ramírez más los canteranos Javi Beltrán, Javi Campano y Álvaro Corpas son nacidos en la provincia. Además, completan el plantel el Pichichi Cobarro (34 goles en Liga), Quique Hernando, Raúl Canto, Álvaro Quevedo y Dani Ramos, piezas importantes que dan un salto de calidad.

Cone es el portero, natural de Coín, y uno de los capitanes. En su última temporada en Primera llegó a sonar para la selección española por sus portentosas actuaciones. Pablo Ramírez es el pivote. Llegó desde la Coineña y, con 21 años, en su primera temporada en Segunda ha metido 12 goles y ha sido pieza importante. Los dos repasan con Málaga Hoy lo que supone para el equipo universitario esto. "Es una semana muy importante para el club, es la primera vez que se va a jugar una Final Four. Para mí es la primera también y es de lo más importante que me pueda pasar en la vida en el tema futbolístico. Tenemos muchas ganas de que llegue el sábado para competir y pasar a la final", dice el meta coíno: "Si ponemos en la balanza igual prefiero ascender a Primera, pero esta Final Four es un reto que nos hemos ganado del primero al último de este club. Pero vamos a soñar con la ilusión que tenemos todos e intentar llegar a la final, que es el primer paso y Dios dirá".

"Llevamos una racha con altibajos, pero estábamos esperando que llegara este momento, que es lo bonito. Tanto el play off como esta Final Four. Con muchísimas ganas de vernos allí en Jaén el viernes, hacer un entreno en la pista. Haber ganado el último partido de Liga nos hace tener tranquilidad", admite Pablo, que rememora cómo fue la trayectoria hasta llegar a la final: "Empezamos con un Coín que nos plantó cara allí en su campo, pasamos después con tres equipos de Primera, que se dice rápido. Somos de Segunda, pero los resultados dicen el nivel que tenemos. Estamos luchando por el play off e incluso podríamos haberlo hecho mejor. Somos un equipo muy duro y deben de tenernos respeto, sea un Primera o un Segunda. La UMA va a ir a por todas, todos lo tenemos muy claro".

"La presión la tienen ellos. Ellos se alegraron cuando salimos en el bombo, es lo normal, te toca una Segunda. Pero tienen más presión, somos 5x5, ellos lo darán todo pero tienen la obligación. Si nosotros estamos bien, que creo que lo vamos a estar, les podemos dar un susto", reflexiona Cone, que recuerda que al equipo se le dan bien las competiciones coperas: "Contra ElPozo, el año pasado, jugamos la prórroga y perdimos en los penaltis de los cuartos de final, ya estuvimos muy cerca. Mientras el reto sea más grande más nos pone. Desde que supimos que pasábamos, todo el mundo está muy ilusionado y con ganas de que llegara este momento. Ahora ha llegado. Esta semana se hace eterna, pero estamos todos muy mentalizados".

"Hemos visitado otros campos de muy buen nivel, pero el más actual ahora en España y con tanta afición quizá sea el Olivo Arena. Tengo unas ganas de llegar allí, tener esa impresión y que se me abran los ojos para pensar "Esto es el fútbol sala de verdad"... Vamos a guerrear los 40 minutos a tope. Ya veremos el resultado", dice Pablo imaginándose la atmósfera de un partido de este nivel antes de hablar sobre el Industrias Santa Coloma: "Es un equipo muy joven, compiten muy bien. Tienen muy buenos resultados en Primera y el cuerpo técnico lo tiene en mente. Llevamos algo trabajado de este partido. Jugamos 5x5 en 40 minutos. Somos capaces de sorprender en este partido, somos capaces de hacer cosas buenas. Ya se verá, iremos a competir. La posibilidad de ganar existe".

"El club va creciendo, el club quiere llegar a Primera y tener estabilidad ahí, es lo más importante para la entidad y para nosotros. Es la máxima categoría española y lo estamos demostrando que queremos, ojalá conseguir el ascenso y quedarnos ahí en Primera varias temporadas", mira más allá Cone, uno de los veteranos del equipo y que pasó momentos delicados a principio de temporada: "Me partí la mandíbula y tuve triple fractura de pómulo en un entrenamiento. Una lesión nadie la quiere. Intenté recuperarme lo antes posible para ayudar al equipo, parar lo que tengo que parar. Esto es un equipo y si vamos todos a una nos irá todo mucho mejor".

Pablo explica cómo ha sido el salto de categoría: "Es verdad que se nota de Segunda B a Segunda, se nota el salto de juego. Se me ha hecho mucho más ameno con estos compañeros y entrenadores. He podido aportar mi granito de arena. También tengo esa espina de aportar algo al club con la Final Four y el ascenso. Es un sueño, queremos ese objetivo".

¿Cómo se explica que un equipo de Segunda está en una Final Four de la Copa del Rey? "La clave es el compromiso, la unión en este grupo. Sobre todo, las ganas que tenemos. Seremos más buenos o más malos, pero si le echamos ganas y hacemos lo que dice el mister, como lo hacemos, podemos ganar a cualquiera", responde Cone. Añade Pablo: "Cada equipo tendrá su pensamiento, pero aquí nos han inculcado desde el primer momento que con actitud y humildad a todo se llega. Como te falte una de las dos nos quedamos en las puertas. En los mismos cuartos de final, Tete nos dijo antes de empezar y al descanso que las cosas se iban dando y que íbamos a tener el momento, pero había que tener actitud y humildad. Pusimos los pies en el suelo y ganamos 9-5 y nos metimos en la Final Four. Vamos con ese mismo sentimiento de competitividad y humildad".

Es la bonita historia del BeSoccer UMA Antequera, que quiere escribir en el Olivo Arena de Jaén la penúltima bella página de una temporada para el recuerdo.