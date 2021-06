El BeSoccer UMA Antequera ficha a los hermanos Pablo y Ángel Ramírez

El BeSoccer CD UMA Antequera se toma una pausa en la redacción del capítulo de renovaciones de cara al curso 2021/2021 para desvelar nuevos detalles de un trabajo incansable por reforzar la plantilla y ya ha llegado el momento de contar la llegada de nuevos jugadores. El club ha cerrado la incorporación de los hermanos, Pablo y Ángel Ramírez, que se unen a la formación verde tras jugar la última campaña en las filas de la UD Coineña en Segunda División B. Una apuesta decidida del cuerpo técnico y la directiva por contar con dos jóvenes de una extraordinaria calidad y a los que se les atisba una enorme proyección en la pista. Ambos cuentan con el entusiasmo de iniciar una nueva etapa en la entidad más destacada de la provincia después de un seguimiento exhaustivo al rendimiento ofrecido en su anterior equipo.

Pablo Ramírez González (25/02/2001 – 20 años) está muy contento de disfrutar de la oportunidad de defender la elástica verde en la segunda fila competitiva de la élite nacional. “Había mucho interés por parte de este cuerpo técnico, tanto por Moli y Tete, y también por Víctor. Es de agradecer todo lo que han hecho por nosotros hasta conseguir nuestra firma con el club. Estamos muy contentos por esta incorporación, tanto mi hermano como yo, y con muchísimas ganas de empezar”. Este joven jugador también recuerda el momento en el que recibió el contacto para sumarse al equipo. “Nos informaron a los dos a la vez y fue una motivación muy grande, ya que estamos hablado de una Segunda División que este año promete y, no solo por la categoría, este club tiene buenos objetivos que espero que cumplamos con ellos”.

Tete dispone ya en su plantilla de un pívot referencia para ampliar las variantes tácticas y viene de hacerlo muy bien en Coín. “Llevo poco tiempo en este mundo del fútbol sala, venía de jugar anteriormente a fútbol 11. A día de hoy estoy muy contento, con muchísimas ganas de empezar y aprender con este cuerpo técnico y estos jugadores tanto técnicamente como tácticamente. En este club también hay muchos valores que te llevas a tu día a día y es un salto grande”. Asimismo, este poderoso zurdo desvela cuáles son sus cualidades para que la afición le pueda conocer un poco más y el puesto que ocupa. “Es una posición, en la cual, uso mucho mi cuerpo, por lo tanto, me defino como un jugador fuerte y tengo también la cualidad de ser zurdo que, a día de hoy, hay pocos jugadores que lo son. Soy corpulento y creo que cuento con una buena visión del juego y tengo el gol entre ceja y ceja que se ha podido ver en esta última temporada y con muchas ganas de demostrarlo en este equipo”.

En la próxima temporada, con la escuadra antequerana, Pablo Ramírez va a poder debutar en una categoría superior a la que ha jugado hasta el momento y continuar demostrando su potencial ofensivo. En la última temporada fue capaz de anotar 22 tantos. “Esta Segunda División promete, está por encima de la de otros años. Todos los conjuntos se han reforzado. El BeSoccer CD UMA Antequera tiene un objetivo muy claro que es luchar y darlo todo cada partido y, con la plantilla que se está formando, podemos hacer buenas cosas”. Por otro lado, el nuevo fichaje indica los objetivos que se fija. “Este año me gustaría aprender muchísimo en una categoría muy importante y que tácticamente está a un nivel muy alto. Después, retos personales, seguir sumando goles y aportar lo máximo tanto para el club como para mis compañeros”.

Ángel Ramírez González (04/03/1999 – 22 años) se suma junto a su hermano a este nuevo proyecto del BeSoccer CD UMA Antequera. Un jugador con mucha intensidad, atrevimiento y talento que ocupa la posición de ala zurdo. Así de contento se muestra tras cerrarse su incorporación. “Tengo muchísima ilusión. Es jugar en un club que está en una División superior a la que siempre he jugado. Un honor y orgullo pertenecer a un equipo que ha militado en Primera y Segunda y pasar ahora a ser un jugador profesional”. Al igual que ocurrió con Pablo, la entidad universitaria se puso en contacto con él para mostrarle el interés. “De alguna forma te halaga y te sientes importante, ya que jugadores como yo hay muchos que tienen capacidades. Al final por el trabajo que me han inculcado en estos dos últimos años en la Coineña, sí es verdad que se marca algo de diferencias en distintas facetas con otros que ocupan mi posición”.

El nuevo jugador del cuadro dirigido por Tete detalla lo que puede aportar en la cancha desde el primer día que se enfunde la elástica de color verde. “Soy un jugador un poco diferente y especial, no por nada, sino porque me gusta encarar y tener ese juego que gusta ver y es algo que a los aficionados les agrada en el mundo del fútbol sala”. Ángel Ramírez marcó 14 goles en esta última competición en Segunda División B y sabe que de cara a este desafío deportivo le toca atender todos los consejos y continuar esforzándose duro para no dejar de evolucionar. “Uno de mis mayores retos es el de mejorar como jugador, que me falta muchísimo, el aprender de este gran club, ya sea tanto de los entrenadores como de los compañeros que aquí hay muchos con un gran currículum y, sobre todo, aprender en todas aquellas facetas en las que me quedo corto en el 40x20”.