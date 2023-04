BeSoccer UMA Antequera-Palma Futsal: Horario y dónde ver en TV

Juntos por un objetivo. Con este mensaje se alcanza la fase final del trayecto iniciado esta temporada 2022/2023 y cuya meta fijada, no es otra, que continuar en la máxima categoría. El BeSoccer CD UMA Antequera se ha mantenido fuera de la zona de descenso desde la primera jornada y, a falta de cuatro, necesita resarcirse de una dinámica negativa de resultados, un empate y cinco derrotas consecutivas, y sumar tres puntos muy necesarios para creer con fuerza en su potencial y ser ese equipo valiente, descarado y ambicioso que quiere hacer realidad su sueño de competir otra campaña más con los mejores. Este viernes 28 de abril, a las 20.45 horas, se presenta a un nuevo test competitivo que requiere de un alto y preciso nivel de ejecución de su idea de juego para superar a un adversario de la talla de Mallorca Palma Futsal, segundo clasificado y finalista de la UEFA Futsal Champions League.

Mallorca Palma Futsal está a las puertas de vivir una histórica participación, con el plus de ser anfitrión, en la final four de la Liga de Campeones. Antes de poner toda su atención en el duelo con el Benfica, debe afrontar la 27ª fecha del calendario en el Pabellón Fernando Argüelles de la Ciudad de Los Dólmenes, el fortín de un oponente que necesita ganar y sumar puntos. Los de Antonio Vadillo acumulan cuatro encuentros sin conocer la derrota con tres victorias ante Betis (3-5), Noia (5-1) y Jaén (5-3) y un empate en Barcelona (4-4). Ya se han clasificado al play off por el título y aspiran a luchar por el liderato hasta el final, ya que ocupan el segundo puesto de la tabla a un punto del conjunto azulgrana y con ocho de ventaja respecto al tercero que es el conjunto jiennense dirigido por Daniel Rodríguez.

Al plantel de José Antonio Borrego “Tete” se le presenta el gran desafío de superar a un oponente sólido en todas sus líneas con jugadores de primer nivel y que necesitan muy poco para marcar diferencias. En Son Moix han logrado 13 triunfos y un empate y, en la primera vuelta, ya exhibió una imponente pegada frente a los guerreros universitarios (7-3). En esta ocasión hay ganas de ofrecer revancha y, en especial, dejar atrás el marcador del derbi andaluz de la pasada semana. “Después de la derrota en Córdoba, afrontamos un nuevo partido en casa con nuestra gente. En las 26 jornadas que llevamos, hemos cumplido el objetivo porque todavía no hemos ocupado los puestos de descenso y estamos luchando por la permanencia que es lo que queremos. Tenemos muchas ganas de resarcirnos del último traspié con ese gol a pocos segundos del final. El equipo está compitiendo muy bien y estoy seguro que, de la manera que trabaja, va a llegar la victoria y confiamos que pueda ser este viernes”, puntualiza.

En el deporte de élite prima el resultado y el hecho de que la pelota acabe en el fondo de las mallas. En Córdoba tocó vivir la cara amarga de una derrota ‘in extremis’ cuando se pudo llegar al final con un mejor resultado si hubiera entrado, por ejemplo, un tiro de Burrito que tocó en el larguero y en el palo. Lo ocurrido sirve de aprendizaje y Tete ha trabajado todos los matices a tener en cuenta para ofrecer el mejor rendimiento frente a Palma Futsal. Así explica el técnico cómo se encuentra su plantilla. “Nos está faltando esa pizca de suerte que hay que tener para ganar los partidos. Debemos seguir trabajando y no rendirnos que no lo vamos a hacer nunca. Cuando uno está preocupado, es porque no ve señales en el equipo y este no es el caso. Somos capaces de salir de presión cuando es necesario, generar ocasiones y, el otro día, se nos puso el encuentro dos veces cuesta arriba con el 1-0 y el 2-1 y no le perdimos la cara. Todo esto se convierte en argumentos suficientes para pensar que estamos en el camino y en estas cuatro jornadas vamos a conseguir el objetivo de la permanencia”, asegura el entrenador.

Jugar en casa es un plus más de motivación a la hora de afrontar un compromiso clave en tus aspiraciones de seguir en la élite nacional. “Este año la afición no nos ha fallado, ha empujado muchísimo y este viernes, una vez más, pedimos que nos acompañe, anime y arrope hasta el último segundo. Estoy seguro que con su apoyo y aliento vamos a tener muchas más posibilidades de poder sacar algo positivo”, afirma Tete, que señala que en este tramo final es más importante estar atento a cómo competir y afrontar el partido que al adversario que haya delante: “La clasificación lo dice. Es el segundo mejor equipo de la competición. Vadillo tiene muy bien trabajado al equipo y juega a más velocidad que en otras temporadas. Tenemos que estar preocupados en lo que somos capaces de hacer y no pensar en el rival. Ahora es el momento de estar centrados y saber nuestras virtudes y fortalezas y, sobre todo, minimizar las pequeñas debilidades y que no se noten este viernes y, así, poder conseguir una victoria”.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, que se disputará en el Fernando Argüelles, será ofrecido por la plataforma LaLigaSportsTV.