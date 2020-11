El BeSoccer UMA Antequera visita Santa Coloma (18:30)

Vuelve la Liga y, con ella, el espectáculo sobre el 40x20 y la emoción de las batallas que emprenden cada una de las escuadras de Primera División por la victoria. El objetivo del BeSoccer CD UMA Antequera sigue intacto. Lograr la permanencia centra todos los esfuerzos y, tras un parón de una semana, ha dado tiempo a recargar energías y encarar con todavía más fuerza y ganas una cita trascendental en el calendario. El mes de noviembre se abre este martes día 10, a las 18:30 horas, con la visita al Industrias Santa Coloma. Un oponente directo al encontrarse solo un punto por delante en la clasificación. El resultado en el último compromiso en el Pabellón Fernando Argüelles igualando a Osasuna Magna tres goles en contra (4-4) puede adquirir un valor aún más valioso, si los de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” dan un pase adelante por medio de una victoria a domicilio, la segunda del curso.

Industrias Santa Coloma ha obtenido todo su rédito actual en el campeonato lejos del Polideportivo Camp del Ferro. En su pista aún no ha sido capaz de puntuar y perdió ante el Levante UD (2-4), ElPozo Murcia (1-2) y Real Betis FS (1-2). Estos dos últimos se llevaron los tres puntos con un gol en los últimos segundos en situación de ataque de cinco con portero-jugador. En cambio, como visitante, el plantel dirigido por el mítico ex jugador Javi Rodríguez ha sido capaz de vencer al Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS (3-6) y empatar con O Parrulo Ferrol FS (4-4), Jaén Paraíso Interior FS (1-1) y Pescados Rubén Burela (3-3). Los focos, en este arranque, los acapara una de las incorporaciones del conjunto catalán, Tomas Drahovsky, capaz de anotar 7 goles que le han situado entre los máximos goleadores junto a Vilela, Chino y David Señoret.

El comienzo de la nueva temporada le ha dejado al conjunto verde 5 puntos en su casillero, un triunfo histórico en la cancha de Movistar Inter FS (2-3) y muy buenas sensaciones en varios envites en los que mereció algo más. El rendimiento prosigue en auge y la octava jornada es una buena oportunidad para volver a vencer. “Los siete partidos han sido muy exigentes. Lo importante es que hemos sumado, aunque se hayan perdido también muchos puntos y en algunos nos tenían que haber favorecido el resultado. La cuestión es que hemos competido en casi todos los encuentros con rivales muy poderosos y la gente es consciente de que podemos competir contra cualquier equipo. Con eso me quedo. De los anteriores ascensos hay una diferencia destacable y, de alguna manera, le perdemos el respeto a los conjuntos”, declara el técnico.

Lograr un marcador positivo antes del parón fue la mejor noticia para no mermar la moral de los guerreros universitarios, todo lo contrario, esta se vio reforzada al demostrar una capacidad de reponerse de una mala versión de juego, reaccionar y remontar una desventaja considerable en el electrónico. “Lo importante es sumar. Si fuese de tres en tres, sería lo ideal, lo que pasa que es complicadísimo. Todos los equipos trabajan para ello y los resultados están complicados y ajustados. Si miras la clasificación y ves al Barcelona abajo, parece que está al revés. Hay conjuntos que solamente han jugado tres choques por las circunstancias de lo que nos está tocando vivir y afecta también al deporte. Tenemos que seguir trabajando y ser conscientes de que cada partido es una nueva ilusión con vista a mantenernos en la categoría”, concreta.

Moli habla de lo que espera encontrarse. “Santa Coloma, con Javi Rodríguez –su entrenador– tiene la experiencia que ha podido adquirir este al quedar campeón en distintos países de Europa. Un equipo que lleva muchos años en la categoría y sabe a lo que juega con jugadores, es cierto que jóvenes, pero con calidad y también experimentados. No ha tenido buenos resultados en su cancha y ha perdido en los últimos segundos. No podemos pensar que va a ser fácil porque no haya ganado aún de local y que vaya a ser más de lo mismo. Debemos respetarlo y, por los puntos que llevamos ambos, pensar que es un rival que no se nos puede escapar. El hecho de no sumar conlleva que se nos vayan a 4 puntos y no podemos permitirlo”. Asimismo, el preparador remarca de nuevo la importancia del duelo. “Tenemos que sumar para que no se nos vayan que es importante. Debemos pensar únicamente en este partido sin mirar que el fin de semana viene al Argüelles un equipo de los grandes. Este es el partido más primordial de la Liga y el único y hay que darlo todo. Estamos transmitiéndole a los jugadores que son capaces, que se puede e intentar que nos salgan las cosas y, para ello, tener predisposición”.