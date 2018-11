Tudela puede ser el punto de inflexión para el BeSoccer UMA (18:30)

Una materia pendiente arrastra el BeSoccer CD UMA Antequera desde el principio del curso 2018/2019. Fuera de casa le cuesta encontrar la inspiración requerida a la hora de hallar una solución óptima dentro de una pista de fútbol sala. En la fortaleza del Fernando Argüelles aprueba en intensidad, compromiso, empeño, actitud y dictamen que le reporta hasta el momento un triunfo, tres empates y una única derrota.

Cuando le toca salir hacia algún punto de la geografía española con un equipo en la élite nacional, disminuye su eficacia en demasía. Ningún premio obtenido en la visita a ElPozo Murcia, Palma Futsal, Industrias Santa Coloma, Fútbol Emotion Zaragoza y Viña Albali Valdepeñas. Un bagaje en contra demasiado duro que demanda un remedio desde las 18:30 horas, en el Pabellón Ciudad de Tudela ante Aspil Vidal Ribera Navarra.

El reto propuesto en la 11ª jornada de Liga en Primera División posiciona en el camino a un adversario centrado en cotas ambiciosas. El plantel dirigido por Pato arrancó con un excelente rendimiento que le alojó en la zona media-alta de la clasificación peleando por un puesto de acceso a la Copa de España de Valencia 2019. Dos derrotas consecutivas en los compromisos más recientes, una con O Parrulo Ferrol en casa y otra en Santa Coloma, le sitúan a dos puntos del objetivo de acabar la primera vuelta entre los primeros ocho clasificados.

Nada mejor que un tiempo de reflexión para dotar de un margen de mejora a una plantilla comprometida en cambiar por completo la dinámica reciente. “Hemos tenido un fin de semana de descanso y la gente viene con las pilas cargadas, ganas de seguir compitiendo y sumar. Los partidos de fuera de casa son asignaturas pendientes de recuperar puntos y hemos trabajado para rectificar cosas que no hemos hecho bien o no debemos hacer para que no se nos vayan los choques a 3-0, 4-0 o 5-0 que es lo que nos ocurrió en las últimas salidas”, aclara Moli, técnico umeño.

“Somos un equipo prácticamente nuevo en la categoría quitando a tres o cuatro jugadores”, razona el veterano entrenador: “Los demás son nuevos y hay que pagar un canon por competir en Primera. Ponemos interés, ganas, actitud y competimos, pero a lo mejor no es suficiente. Tenemos que ir pasando los encuentros y aprender de los errores. Intentamos mejorar partido a partido, mentalizarnos y decir que nos enfrentamos cinco contra cinco. No hay más en la cancha. Tenemos que demostrar el orgullo de pertenencia. En casa estamos arropados por nuestro público, siempre nos está animando en momentos de debilidad y conocemos el entorno. Nos falta solo el puntito de competitividad y exigencia para sacar puntos fuera”.