El BeSoccer UMA Antequera sale vivo de Sevilla (3-3)

El BeSoccer CD UMA Antequera sale vivo del Pabellón de Amate. El objetivo de la permanencia se lo jugará en el Argüelles ante Aspil-Jumpers Ribera Navarra. El duelo con el Real Betis FS le pudo dejar dependiendo de sí mismo en la última fecha del calendario y, el empate, le obligará a ganar y mirar al encuentro de su oponente de hoy con Osasuna Magna. Los otros dos implicados en la pugna por conservar la plaza en Primera División. El desenlace estuvo a punto de ser trágico. En la acción final, la bocina sonó y la pelota acabó en el fondo de la portería del plantel universitario. El cuadro anfitrión celebró la victoria que los dejaba, una campaña más, en la élite nacional hasta que los colegiados señalaron que el tanto no se había entrado en tiempo y el marcador se quedó con el 3-3. Un punto que deja a uno y otro con todo por decidir para la próxima semana.

La competición deparó un duelo regional con dos de los conjuntos que aún no han hecho los deberes en el campeonato liguero. Era, por tanto, una prueba de resistencia, concentración y precisión. La primera parte cayó del lado de la formación dirigida por José Antonio Borrego “Tete”. Saltó a la cancha con las ideas muy claras en ataque y con mucha intensidad tanto en la presión como en la defensa en posicional. El electrónico se inauguró en una acción a balón parado. Miguel sacó una falta hacia su lado derecho donde estaba Davilillo que disparó con la zurda y se topó con la mano de Raúl Sánchez que entró en sustitución de Sarmiento. El balón quedó suelto en el área y Daniel Fernández lo mandó a guardar (0-1). Muy importante tomar ventaja en un envite fundamental para afianzar el plan diseñado por el entrenador.

El encuentro se puso más de cara en el ecuador de la primera mitad. Cobarro se inventó un regate magistral en la línea de banda. Se giró de espaldas a portería y tuvo la habilidad de dejar atrás a Piqueras para batir a Sarmiento por debajo de las piernas (0-2). Otro golpe al rival y un paso más al frente de una escuadra que lo estaba dando todo sobre el 40x20. El marcador y, por tanto la ventaja, aumentó en una gran jugada hilvanada por varios jugadores. Pablo la inició y él mismo la culminó. El ala jiennense dejó atrás a su marcador con un regate efectivo, la pelota le cayó a Miguel que la abrió a Burrito. El 2 vio al 6 en el segundo palo y le mandó un pase que desvió con el pecho al fondo de las mallas (0-3). Un resultado abultado en la primera mitad, pero que no significaba nada. El ejemplo quedó de manifiesto la semana pasada en la cancha del Levante. Se pasó de un 3-0 a un 3-3.

Al descanso se llegó con un equipo antequerano que lo hizo todo de forma magistral, mientras que el verdiblanco no pudo hacer nada para frenarlo. A la vuelta de los vestuarios, el guión del partido no debía cambiar demasiado atendiendo a los intereses del que iba por delante. El Real Betis tenía que ser más agresivo y lo fue. Raúl López fue su mayor baluarte ofensivo y se topó varias veces con el palo de la portería defendida por Conejo. Un córner hizo saltar a la afición local de las gradas. Fernando Drasler ajustó a la base del poste una volea con su pierna dominante, la izquierda (1-3). Esta diana se encajó bien, no hubo un asedio de los pupilos de Bruno García y las fuerzas se mantuvieron muy equilibradas.

Todo empezó a cambiar en los últimos ocho minutos cuando el plantel bético recurrió a la ofensiva de cinco con portero-jugador. La defensa de los guerreros universitarios estuvo espectacular. Multitud de ayudas de uno a otro con el respaldo de las paradas de Conejo. El tiempo corría y el 1-3 se mantenía en el luminoso. Hubo varias transiciones veloces que hubieran sentenciado la contienda. Un envío de Óscar que no pudo finalizar Cobarro y, en especial, un chut de Burrito sin portero en el que no eligió el remate más adecuado y no pudo superar a un contrincante. El último minuto fue de locura. El Betis se colocó 2-3 con un tanto de Piqueras que repitió con el 3-3 a escasos segundos de la conclusión. Miguel tuvo el 4-3 en un derechazo potentísimo que desvió a córner Sarmiento con solo 4 segundos por jugar. El balón entró en juego, hubo una pérdida y un tiro a portería vacía que acabó en el fondo de las mallas. Explotó de alegría Amate y el BeSoccer CD UMA Antequera quedó hundido, aunque se repuso rápidamente en el momento que los colegiados se juntaron en el centro de la pista para decidir si el gol entró a tiempo o no.

Después de varios instantes de muchísima tensión, los árbitros, Aitor Felipe y David Urdánoz, no dieron validez al 4-3 y el resultado definitivo fue de 3-3. Un empate que dejó sin los deberes hechos a uno y otro equipo. Los chicos de Tete tendrán una última oportunidad de lograr su objetivo de esta temporada en el Argüelles frente al Aspil-Jumpers Ribera Navarra del próximo sábado 20 de mayo (18:30 horas) y tendrá que estar, además, muy pendiente del choque en Pamplona entre Osasuna Magna y Real Betis, los otros implicados en la pugna por eludir el descenso de la que tampoco se ha terminado de librar el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Queda una semana de mucho trabajo en la que la plantilla va a creer en la permanencia y necesitará un Argüelles a reventar de aficionados.

Real Betis FS

Sarmiento (P), Piqueras, Lin ©, Raúl Jiménez y Eric Pérez. También jugaron: Raúl Sánchez (P), Carlos Sanz, Raúl López, Chano, Charly, Cristian Povea, Carrasco, Henmi y Fernando.

BeSoccer CD UMA Antequera

Conejo (P), Alvarito, Burrito, Dani Ramos y Cobarro.

También jugaron: Chispi (P), Pope, Miguel ©, Pablo Ordóñez, Davilillo, Quique, Daniel Fernández, Óscar y Barona.

Goles: 0-1 Daniel Fernández (6’), 0-2 Cobarro (10’), 0-3 Pablo Ordóñez (13’), 1-3 Fernando (25’), 2-3 Piqueras (39’) y 3-3 Piqueras (40’).

Árbitros: Aitor Felipe y David Urdánoz. Amonestaron a Fernando, Cristian Povea, Eric Pérez y Piqueras por los locales y Cobarro, Pablo Ordóñez y Quique por los visitantes.

Pabellón de Amate.