Believe y Deporinter acuerdan hacer la I Vuelta a Andalucía online

Deporinter, empresa organizadora de la Vuelta a Andalucía, da un paso más en el crecimiento de su modelo de organización de carreras deportivas generando una alianza empresarial con Believeapp, siendo esta una app de organización de carreras online.

Esta alianza hace que la estrategia de Deporinter y Believeapp en la línea y sentido de seguir fomentando la práctica del deporte, tome una dimensión de carácter mundial sin que haya un exceso coste para el medio ambiente y si un valor sobre los hábitos de vida saludable, la actividad física y el deporte sostenible.

La alianza entre ambos tiene como sentido fomentar una comunidad de deportistas medioambientalmente responsables con un grado de compromiso sobre el cuidado del medio ambiente.

Con su lema “life is better when you make the rules”, generan la innovación de realizar competiciones más sostenibles, dotando de simplicidad en el modelo de organización de carreras deportivas. Ambos apuestan por un modelo de innovación social en el mundo del deporte, generando la vinculación entre países, culturas a través de la experiencia vital de competiciones online.

Su camino se inicia con la creación en 2020 de la 1ª Edición de la Vuelta Andalucía online, la ronda contará con un total de 140 Kilómetros repartidos en cinco etapas en las fechas del 8 al 23 de febrero para la competición virtual.