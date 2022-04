Benalmádena da inicio a las Copas de Andalucía

A duras penas se ha salvado hoy la jornada inaugural de la convocatoria autonómica del CNM de Benalmádena, donde este fin de semana se busca resolver las copas de Andalucía de las clases Techno Sub 15, Techno Sub 17 y Raceboard. Las fuertes rachas y los grandes roles han sido la tónica de un día que gracias a la profesionalidad del comité con Javier Mantas al frente y el nivel de la flota participante, se ha podido acabar con una prueba para los Sub 15 y dos para los Sub 17 y Raceboard, con vientos de 13 nudos de intensidad media con rachas de 18/19. Después, con los Sub 15 en tierra tras la primera prueba y la tercera del resto ya planteada, el viento subía hasta medir rachas de 25 nudos, lo que aconsejó dar por concluido el día.

En la flota Sub 15 los únicos en terminar la prueba eran por este orden, Lucía Guardiola del CN Puerto Sherry y Rodrigo Gómez del CNM Benalmádena, mientras entre los mayores, Sub 17, se pone en cabeza Jaime Aragón del CN Puerto Sherry con un 1º y un 2º, seguido de sus compañeros de club, Arturo Arauz, 5º y 1º, y Pablo Rosano, 2º y 4º, empatados en el segundo y tercer puesto.

A un punto de podio se sitúa el local Alfonso Benito, mientras las niñas de Puerto Sherry copan el podio provisional femenino, con Claudia Herrero en cabeza, seguida de Laura Béjar y Marcela de Andrés.

En la clase Raceboard, el día se le ha dado mejor al windsurfista del CN Sevilla, Marc Ribó, ganador de la dos pruebas, y junto a él en este primer cajón de ganadores, Juan Fontán del CD Isla Canela Kite, 3º y 2º, y Álvaro Rivera del club organizador, con los mismos parciales invertidos. Mañana domingo se espera que la situación mejore y se puedan disputar las tres pruebas previstas para todos.