Billie Jean King Cup 2024: El camino a Sevilla, marcado

Conchita Martínez, directora de la edición de 2023 en Sevilla, y David Haggerty, presidente de la ITF, fueron las manos inocentes del sorteo de las preeliminares de la Billie Jean King Cup 2024, que volverá a tener a la capital andaluza como sede del evento final, como rezaba en el acuerdo firmado en mayo de este año para acoger dos ediciones.

"Fue una semana impresionante, quedaron muchos highlights, la transformación del Estadio La Cartuja en una sede increíble para este evento fue uno de ellos. Todos los equipos quedaron encantados y otro momento fue el primer partido, la ceremonia, me emocioné. Siento esta competición mucho. Colgar el todo vendido último día de la final para mí fue emocionante", explicaba Conchita Martínez: "Adoro esta competición, jugué y gané, fui capitana. He trabajado y aprendido cada día del equipo con el que he estado. Creo que la atmósfera, tener a Billie Jean allí, la Reina, fue increíble".

"Las jugadoras estaban muy felices en Sevilla, nos lo transmitieron, así que estamos muy contentos de volver en 2024", aseguró David Haggerty, reelegido en septiembre como presidente de la ITF: "Lo vemos en la Billie Jean y en la Davis, es la pasión, es distinto competir por equipos y por tu país. Durante el año la competición es individual y es por equipos. El año próximo lo veremos también en los Juegos Olímpicos.

Para la edición final de 2024 ya están clasificadas las finalistas de este año, Canadá e Italia, además de la anfitriona España y de una invitación para la República Checa. 16 equipos competirán 12 y 13 de abril para obtener una de las ocho plazas restantes para configurar el panel de 12 equipos que volverán a pelear por el título. Se utilizó el ranking de la ITF para separar cabezas de serie en los enfrentamientos, que resultaron ser los siguientes: Australia-México, Suiza-Polonia, Francia-Gran Bretaña, Estados Unidos-Bélgica, Kazajistán-Japón, Alemania-Brasil, Eslovaquia-Eslovenia y Rumanía-Ucrania.