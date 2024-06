Brahim Díaz, quinto malagueño que gana la Champions League

La victoria del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund en la final de la Champions League en el mítico Wembley propició que Brahim Díaz entrara en un selecto club, el de los malagueños que han conquistado alguna vez el título más importante del fútbol de clubes. Concretamente, es el quinto. Se une a Fernando Ruiz Hierro, Carlos Aranda, Josemi e Isco Alarcón. Todos, salvo Josemi, lo hicieron con el Real Madrid. De hecho, en las plantillas de las nueve últimos Champions conquistadas por el conjunto blanco siempre hubo al menos un malagueño (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024).

Brahim no pudo jugar ningún minuto en la final, Ancelotti no le sacó. Estuvo calentando la banda en la segunda mitad y, probablemente, de no haber llegado el gol de Carvajal que abrió el marcador hubiera pisado el legendario césped londinense. Pero el italiano optó por otras opciones. No obstante, su participación en la Champions conquistada por el equipo blanco ha sido importante para ganar esta edición. Por ejemplo, con su golazo en Leipzig para ganar el partido de ida de octavos de final.

Ha participado en nueve partidos diferentes, con 319 minutos. Además, en la fase de grupos metió un gol en la victoria ante el Braga (3-0) en el Bernabéu y dio una asistencia en la victoria (4-2) ante el Nápoles. Brahim tiene experiencia en la competición, ya debutó en la Champions con sólo 18 años con el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola jugando varios partidos y en el Milan tuvo actuaciones deslumbrantes. De hecho, hace dos años guió como uno de los protagonistas principales al equipo lombardo hasta las semifinales del torneo. Ahora, de regreso al Madrid tras tres años cedidos en el segundo club con más Champions, fue recuperado y ha confirmado que es un jugador de rol muy interesante para la súper élite. Cierra la temporada de clubes con 44 partidos, en los que ha metido 12 goles y ha dado nueve asistencias. Números muy serios, marcando, además, en las cuatro competiciones (Champions, Liga, Copa y Supercopa). Engrosa su palmarés con la Liga, la Supercopa y la Champions para dar brillo. Tiene 10 títulos como jugador profesional. Además de los citados, otra Liga y otra Supercopa con el Madrid (19/20), una Premier (17/18), dos Copas de la Liga (2018 y 2019) y una Supercopa (2019) con el City y la Serie A (2021/22) con el Milan.

Después de su elección para jugar con Marruecos a nivel de selecciones en vez de España, no jugará la Eurocopa y se irá ahora con los Leones del Atlas a jugar un par de partidos en la fecha FIFA tras el final de las competiciones de clubes.

Previamente a Brahim los campeones de Europa malagueños fueron Fernando Ruiz Hierro, que conquistó las de 1998, 2000 y 2002 con el Real Madrid, la última de ellas levantando el trofeo como campeón, en las finales ante Juventus, Valencia y Bayer Leverkusen. El paleño Carlos Aranda también intervino en las ediciones de 2000 y 2002. Un partido ante el Molde en el primer año y otro ante el Lokomotiv Moscú en el segundo cuando era canterano del club blanco. Ello le permite tener en su palmarés dos Champions.

Josemi ganó la Champions de 2005 con el Liverpool. Había llegado el verano anterior desde el Málaga traspasado con 24 años al equipo que empezaba a dirigir Rafa Benítez. En aquel equipo de españoles con Xabi Alonso, Luis García o Antonio Núñez el de Torremolinos participó durante la edición que se cerró con aquella increíble remontada de los reds en Estambul ante el Milan de Ancelotti (de 3-0 a 3-3 y victoria en los penaltis).

El siguiente malagueño fue Isco Alarcón, que ya debutó en el Valencia en la competición y que en Málaga hizo una impresionante Champions en 2012/13, con la que pisó los cuartos de final y estuvo en aquella infausta noche de Dortmund. Después fue pieza importante e intervino en los títulos de 2013, 2016, 2017 y 2018, en los dos últimos como titular, con el Real Madrid. También estuvo en la edición de 2021/22. Aquella vez no jugó ningún minuto. Según quien cuente se le da el título o no en su palmarés. 19 tiene en su totalidad contando con él. Es el del Arroyo de la Miel, ahora en el Betis, el malagueño con más partidos en Champions (78) y también el máximo goleador (10), por delante de Fernando Hierro y Juan Gómez Juanito, ambos con siete.