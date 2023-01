Burrito, la experiencia del BeSoccer UMA Antequera en la Supercopa: "Miedo no tenemos" (16:00)

El BeSoccer UMA Antequera quiere seguir soñando, escribiendo otra vez su nombre en la historia del fútbol sala y aumentando así la que se podría catalogar como su época dorada. Un grupo de universitarios enamoraron el año pasado a todos los aficionados del 40x20 con la conquista de la Copa del Rey, siendo la primera vez que un conjunto de Segunda División se plantaba en la Final Four y encima la ganaba. Sin embargo, al conjunto de Tete le supo a poco esa hazaña y en su regreso a Primera División el equipo ascensor se ha instalado en la octava plaza al termino de la primera vuelta, por lo tanto estará por primera vez en la Copa de España. Aunque antes toca asumir un nuevo reto, la Supercopa de España. Burrito es el jugador más experimentado de la plantilla y tiene claro que este vestuario tiene algo diferente y eso que él pasó anteriormente por varios: "El secreto es la unión que hay en el grupo, esto es una familia, son gente muy joven y siempre estamos intentando ayudarnos entre todos. Cuando hay unión en el vestuario después se refleja en los partidos, no damos un balón por perdido o si se cae uno el otro lo levanta... eso es sobre todo lo que nos hace fuertes".

El combinado verde partió rumbo a Alzira para luchar por la Supercopa de España ante el Inter Movistar en semifinales (sábado 7 de enero a las 16:00 horas) y luego en una posible final ante Pozo Murcia o Barça. De nuevo será la primera ocasión en la que el nombre del equipo universitario aparezca en dicha competición, ya que nunca antes se había conseguido conquistar un título a nivel nacional. Y cuidado con UMA Antequera porque este grupo de universitarios vuelve a presentarse en una fase final sin nada que perder. "Respeto le tenemos a todos los equipo, si nosotros bajamos un poco el listón de la intensidad somos un equipo muy débil, nos caracterizamos por la intensidad que ponemos en los partidos y la unión que hay en el vestuario. Ambos nos hacen muy fuertes, pero es verdad que si nosotros no estamos al cien por cien o al doscientos por ciento nos pueden hacer boquetes por todos lados. Sabemos cuales son nuestras carencias y virtudes y las intentamos aprovechar al máximo para intentar ganar los partidos. A partir de ahí sabemos que Barça, Inter y Pozo tienen unos equipazos. Miedo no tenemos pero le tenemos el respeto de saber que si no hacemos las cosas bien... estos equipos no te perdonan", afirma Burrito.

Aunque a pesar del obligado parón navideño, el conjunto de Los Dólmenes llega listo a su nueva cita con la historia como dice el ala: "El estado anímico del equipo es magnífico, llegamos en un momento de forma muy bueno. Somos gente o son gente (risas) muy joven y ambiciosa. Somos un equipo que no damos un partido por perdido. Llegamos muy bien para afrontar un partido como el de Inter. Es obvio que es un partido muy complicado, dificilísimo por que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero si damos nuestro cien por cien podemos intentar entrar en otra final para luchar por el título. Personalmente mi estado de forma es bueno, estoy bien, esperemos llegar lo mejor posible al sábado. Será un partido muy complicado y tendré que ayudar al equipo en todo lo que pueda".

Soñar es gratis y la plantilla universitaria lo sabe muy bien, aunque Burrito bromea con la idea de malacostumbrar a ganar a una afición que estaba habituada a sufrir: "Ojalá sea mala costumbre, si se malacostumbran es porque estamos trabajando y haciendo las cosas bien pero ya te digo que sabemos nuestro objetivo y el que nos hemos marcado es la permanencia. Todo lo que venga ya sabemos que es un premio, así que vamos a intentar primero verificar la permanencia y a partir de ahí todo lo que venga será un premio". Eso sí, si la temporada terminase ahora mismo el malagueño tiene claro que serían la revelación de esta campaña: "Creo que lo somos, hasta la primera vuelta lo somos. Pero ahora viene una segunda vuelta muy complicada y al final para verificar que somos el equipo revelación debemos no descender, no nos sirve de nada entrar en Copa y luego descender. Sobre todo si no descendiéramos, junto con el trabajo que hemos hecho hasta ahora, estaría más que claro que seríamos el equipo revelación".

El UMA Antequera intentará seguir alargando su época dorada con la ventaja de competir sin presión en las grandes citas. "No es ningún reto, el objetivo marcado por todos es la permanencia y aunque estemos en Copa sabemos que si perdemos dos partidos en Liga nos metemos abajo otra vez de nuevo. Esto es muy largo y muy complicado, ahora sabemos que tenemos muchos partidos bastante complicados y sobre todo las primeras cuatro jornadas de la segunda vuelta van a ser un infierno. Por eso, vamos partido a partido, siendo conscientes de que tenemos que sumar los máximos puntos posibles para salvarnos y a partir de ahí lo que vengan son premios. Ya dije en Onda Cero a principio de Liga que el objetivo más que la Liga serían la Copa y los play offs porque serían muy bonitos jugarlos y ya hemos conseguido uno de ellos. Me decían que estaba loco (risas). Así que ahora esperemos hacer la hazaña de meternos también en play-offs, es muy complicado lo sabemos, pero claro al final aspiramos sobre todo por la permanencia. Aunque si vienen premios como los de la Copa o play-offs vamos a estar super orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho", cierra el talentoso jugador malagueño.