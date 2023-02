El CAB Estepona consigue su primer triunfo con Francis Tomé ante el Zamora, segundo en la tabla

El CAB Estepona se impuso al Recoletas Zamora (69-58), segundo cl en un duelo interior de alto voltaje y con el acierto exterior como una de las claves junto con el buen trabajo en conjunto para asegurar una nueva victoria en la Liga Challenge, primera con Francis Tomé al frente, con lo que suma un balance de 9-12 tras 21 jornadas disputadas.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol quiso marcar su ritmo desde los primeros compases de partido, con un juego muy intenso y con rotaciones constantes para mantener lo planteado. Recoletas Zamora aguantó el primer envite local, pero un triple de Ana Pocek y una canasta de Noelia Masià (9-4, min. 5) daba una primera renta de cierta entidad. Las jugadoras entrenadas por Ricardo Vasconcelos buscaban constantemente a Nneka Ezeigbo en la pintura, y aunque la nigeriana hizo mucho daño, estuvo muy sola en ataque. La interior puso el 11-11 en el marcador, pero entonces un 8-0 para cerrar el primer periodo, cuatro de ellos de la interior montenegrina y los otros cuatro de Fatou Diagne, permitían al cuadro local marcharse por 19-11 al término de los primeros diez minutos de juego.

Un triple de Snezana Aleksic para iniciar el cuarto permitía al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol doblar en el marcador a sus rivales, que seguían basando su juego en Ezeigbo: la nigeriana puso el 25-19 tras tres minutos de juego, pero el trabajo en equipo de las de Francis Tomé permitía a las locales aguantar el gran encuentro de la jugadora de Recoletas Zamora. Una canasta de Ornella Santana acercó a cuatro puntos a las castellanoleonesas (31-27, min. 17) y el técnico local tuvo que solicitar tiempo muerto. Entonces, una canasta de Rolle cinco puntos seguidos de la júnior Lucía Cazorla no solo devolvieron el +11, sino que metieron al público de nuevo en el encuentro. Solo un triple de Sara Castro, en su regreso al Pineda, permitiría al equipo visitante marcharse por debajo de la decena de puntos al descanso: 38-30.

Tras el paso por vestuarios, Pocek volvió a asumir en ataque en los primeros compases y catapultaba la renta hasta los trece puntos (43-30, min. 23) antes de siete puntos consecutivos de Recoletas Zamora, que no estaba dispuesto a rendirse y parecía encontrar otras vías de anotación. Un triple de la alemana Hartmann provocaba el tiempo muerto de Tomé cuando restaban 3’29” para finalizar el tercer periodo, y es que las visitantes se habían acercado tanto en el marcador que éste reflejaba 45-42; en esa misma jugada se reclamaron unos pasos previos al triple de Isa Latorre, no sancionados, que además terminaron con una técnica para el entrenador local, aunque Santana erraría el tiro libre y Pocek anotarían un triple en la siguiente posesión Y Diagne, cerca del aro, volvería a sumar. Dos canastas de Ezeigbo volvían a dar esperanza a las visitantes, que se marcharon 52-48 al cambio de cuarto.

Con todo por decidir, el público volcado y Recoletas Zamora notando la falta de rotación, pues Adrijana Knezevic no pudo ser de la partida, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol abría el último cuarto con un triple de Carla Viegas, a quien no estaban dejando mirar aro, pero que subo esperar para asestar el latigazo. Y tras ella, un triple de Aleksic y la primera canasta de Tiffany Brown en el encuentro, que devolvían los dobles dígitos a la diferencia (60-50, min. 32) tras un muy buen inicio de cuarto.

Recoletas Zamora, con canastas de Irene Lahuerta y Eziegbo (que terminaría con 31 puntos), se volvía a poner a seis puntos (62-56, min. 34), pero ahí se acabaría el partido para ellas, en los últimos seis minutos solo hubo un equipo en pista, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol. Un nuevo triple de Aleksic daba alas, y aunque Lahuerta ponía a las suyas a siete, las de Vasconcelos no volverían a ver aro, cerrándose el encuentro con un parcial de 4-0, con puntos obra de Brown, que apareció para cerrar el encuentro y que el equipo vuelva a la senda de la victoria derrotando a un equipo al que no había podido doblegar en sus tres enfrentamientos anteriores.

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 69 (19-19-14-17): Cazorla (5), Brown (6), Masià (2), Pocek (22) y Rolle (13) -cinco inicial-, Matoso (0), Viegas (3), Aleksic (9) y Diagne (9).

Recoletas Zamora 58 (11-19-18-10): Latorre (4), Lahuerta (7), Hartmann (3), Santana (8) y Ezeigbo (31) -cinco inicial-, Vendrell (0), Lo (0), Barneda (0) y Castro (5).