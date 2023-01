El CAB Estepona derrota al Osés Construcciones Ardoi (72-52)

El CAB Estepona consiguió una convincente victoria ante el Osés Construcción Ardoi (72-52) que le hace escalar posiciones en la Liga Challenge, con un balance de 8-10. El equipo malagueño logró estar en sus guarismos habituales en anotación, a pesar de enfrentarse a uno de los mejores defensores de la liga, y con el buen trabajo atrás rompió el partido en el tramo final.

El encuentro comenzó con mucho ritmo y recordando a los últimos partidos del equipo local, concediendo muchos más puntos de los que habitúan los rivales (7-8, min. 3), con Osés Construcción Ardoi con las ideas muy claras y buscando a Diana Cabrera, Itziar Arregui y Fatou Pouye, y aunque llegado al ecuador del primer periodo parecía que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol lograba frenar la anotación del equipo navarro, la ofensiva no funcionaba. Dos triples, obra de Anna Prim y Pouye, éste último tras cuatro minutos sin ver aro, permitieron que las visitantes finalizaran los primeros diez minutos con seis puntos de ventaja: 12-18, con Ana Pocek y Tiffany Brown asumiendo en ataque, pero con cuatro malos minutos finales en ese apartado.

Volvió a salir mejor el conjunto navarro en el segundo periodo, con Mamen Blanco muy activa y logrando marcharse por nueve (13-22, min. 13) antes de que llegara una primera reacción local con siete puntos consecutivos, con Carla Viegas anotando de posiciones no habituales ante el marcaje en el triple, y Pocek llegando hasta los 13 en su cuenta particular (20-22, min. 16). Solicitaba Juantxo Ferreira tiempo muerto y las suyas lograron en apenas 50” dos triples, Zoe Hernández y Alazne Vicente sus autoras, obligando esta vez al técnico del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol a solicitar el minuto. En este juego de parciales, ahora le tocó a las locales: un nuevo tiro en suspensión de Viegas, un triple de Noelia Masià y dos puntos de Brown obligaban al entrenador visitante a parar de nuevo el partido cuando restaban 1’20” para el entretiempo. No volverían a anotar las jugadoras de Osés Construcción Ardoi antes del descanso; quien sí lo haría sería Brown, poniendo el 29-28 en el luminoso, primera ventaja para las suyas desde el 7-6.

La primera canasta del tercer cuarto la anotó Prim, que rompía más de cuatro minutos del equipo navarro sin anotar; fue un nuevo triple, al que siguió una canasta de Pouye, pero entonces Verónica Matoso y Brown se combinaron para sumar nueve puntos en apenas dos minutos y dar la vuelta al marcador (38-35, min. 25), llegando uno de los momentos clave del partido: Osés Construcción Ardoi no encontraba forma de atacar la zona planteada por un CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol que encontraba mucha más fluidez en ataque. Tres tiros libres de Brown y una contra Eva Cases Rey obligaban a Juantxo Ferreira a solicitar tiempo muerto con 2’46” para acabar el cuarto, con 43-35 en el luminoso del Pineda y un parcial de 14-7 para las locales. Los triples salvaron al equipo visitante en el tramo final de cuarto, con tres dianas: María Zabalza, Arregui y de nuevo Zabalza metían a las visitantes en partido (45-44) antes de afrontar los diez minutos finales.

Y entonces llegaron los minutos más completos de las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que terminaron de ajustar la zona, hundiéndose un poco menos y no dejando huecos. A eso se sumó la efectividad en ataque. Se iniciaba el cuarto con un triple de Cases Rey, Fatou Diagne grande en la pintura (seis puntos seguidos para ellas que ponían el +10 en el marcador) ante la ausencia de Pocek, que tuvo que ser atendida durante varios minutos con una gran brecha en la barbilla. Brown se apuntó también la fiesta y un nuevo triple de la valenciana Cases Rey (61-44, min. 36) rompía el partido de manera definitiva, con las visitantes necesitando más de seis minutos para sumar su primera canasta, que sería un triple de Hernández. Aunque las pupilas de Juantxo Ferreira lo intentaron (63-52, min. 38 tras un triple de Paula Marcos), la inercia de las locales, con un pabellón entregado, permitió que la renta siguiera creciendo. El partido acabó con las dos cadetes, Daniela Llavero y Laura Vera, en pista y con la primera anotando un triple desde la esquina que hacía subir al luminoso el 72-52 con el que finalizó el encuentro.

Estadísticas

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 72 (12-17-16-27): Brown (23), Cases Rey (12), Masià (5), Matoso (4) y Pocek (13) -cinco inicial-, Llavero (3), Vera (0), Viegas (4), Aleksic (0) y Diagne (8).

Osés Construcción Ardoi 52 (18-10-16-8): Arregui (7), Díez (3), Hernández (8), Pouye (9) y Cabrera (4) -cinco inicial-, Zabalza (6), Vicente (4), Prim (3), Calvelo (1), García (0), Marcos (3) y Blanco (4).