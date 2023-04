El CAB Estepona se cita con el Vantage Towers Alcobendas en el play off de ascenso

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no pudo hacer valer un gran inicio de partido con un segundo cuarto para olvidar y aunque las opciones de remontada fueron reales, los triples no quisieron entrar y cayó en Paterna (74-65) en el último partido de la temporada regular, que no cambió el sino en el play off.

Impecable puesta en escena para el conjunto esteponero, que salió al Municipal de Paterna mucho más centrado en el partido y con ganas de demostrar su buen momento de forma. Cuatro puntos de inicio de Érika Mendy, recuperando balones y haciendo un buen trabajo en ambos lados de la cancha, eran un primer aviso. Después las de Francis Tomé, como suele ser habitual en los primeros cuartos, buscaron constantemente balones para sus interiores y éstas respondieron: cinco puntos seguidos de Waltiea Rolle daban paso a otros tantos de Ana Pocek (9-14, min. 4). Un ritmo anotador altísimo que, si bien es cierto también estaba concediendo a las jugadoras de La Cordà de Paterna, permitieron que la renta siguiera aumentando (10-22, min. 6) y obligaba a Gloria Estopà a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Aunque reaccionaron las locales, una última canasta de Tiffany Brown, autora de ocho puntos en los primeros diez minutos, dejaban al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol dominando en el luminoso por 18-28.

Y entonces apareció un huracán llamado Elena Buenavida para dar la vuelta al encuentro. La canaria, habitual con Valencia Basket en Liga Femenina, se echó el equipo a la espalda y sumado a una mejor defensa, que permitió recuperar balones y sumar canastas fáciles, el marcador pasó del +12 a tablas (30-30, min. 13) en un abrir y cerrar de ojos. Si bien las visitantes parecían aguantar el ritmo (37-34, min. 17), la falta de vías de anotación -al descanso tan solo Gomes, Brown, Pocek y Rolle habían visto aro- permitió un parcial de 12-2 antes de llegar al entretiempo que daba una renta amplia (49-36) al cuadro valenciano.

El tercer periodo fue un sí pero no. La fluidez ofensiva por parte de las visitantes era mejor, pero el cuadro paternero terminaba dando la puntilla al mínimo desajuste defensivo, sobre todo en los instantes finales de posesión, y anulando los intentos de remontada. Un ejemplo de ello fueron los cinco puntos consecutivos de Noa Djiu (56-44, min 26) cuando el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol parecía estar mejor. No perdonó el cuadro local en el tramo final de cuarto, con un parcial de 7-1 que solo pudo cortar Noelia Masià, en los que eran los primeros puntos de alguien más allá de Gomes, Brown, Pocek y Rolle, para poner el 63-49 en el luminoso del Municipal de Paterna.

La falta de acierto exterior, la corta rotación -el equipo viajó con nueve y Fatou Diagne apenas pudo disputar tres minutos por problemas físicos- y la ausencia de más vías de anotación no impidieron que el equipo demostrara hambre y luchara hasta el final. Después de un intercambio de canastas inicial (67-53, min. 33), Rolle volvía a imponerse en la pintura, Pocek la acompañaba y la defensa daba sus frutos. Un parcial de 0-9, con Carla Viegas estrenándose desde el tiro libre, dejaba a las pupilas de Francis Tomé a tan solo cinco puntos (67-62, min. 37) con casi cuatro minutos por jugar. Y no quisieron entrar los triples, como ocurrió durante todo el partido (0/14), sobre todo dos de Masià, con buena posición y de los que anota más que falla, y esa falta de producción ofensiva en el tramo final de partido permitió a las locales terminar imponiéndose por 71-63, lo que citaba al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol con Vantage Towers Alcobendas en los cruces hacia la Final Four de ascenso, repitiéndose la eliminatoria de la pasada temporada.

La Cordà de Paterna 74 (18-31-14-8): Che (18), Sáez (7), Buenavida (11), Djiu (13) y Kalenik (8) -cinco inicial-, Monteagudo (6), Martín (6), Cuxart (-), Flórez (0), Monclova (-), Navarro (2) y García (0).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 65 (28-8-13-16): Brown (20), Gomes (7), Masià (2), Pocek (20) y Rolle (14) -cinco inicial-, Matoso (0), Viegas (2), Aleksic (0) y Diagne (0).