El CAB Estepona se desplaza a Cáceres (12:00)

Con una inyección de moral pero sabiendo que se enfrentan a un rival que compite cada partido y siempre complicado en su pabellón. Así viaja a tierras extremeñas el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol después de lograr su victoria más holgada desde que milita en Competiciones FEB gracias a un buen partido colectivo y con Tiffany Brown y Ana Pocek como punta de lanza ofensiva. El conjunto entrenado por Pablo Bernabé tendrá este domingo (12:00 horas, CanalFEB) su último desplazamiento del 2022 para jugar ante un siempre complicado Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura.

Nunca en sencillo jugar fuera de casa en esta exigente Liga Femenina Challenge y en el Multiusos de Cáceres no será diferente. El cuadro esteponero ya tuvo un final apretado la pasada temporada (76-79) y conoce al equipo entrenado por Jesús Sánchez de primera mano, pues el último amistoso de pretemporada lo disputaron ante ellas en Sevilla, si bien respecto a ese partido han perdido a Nedla Kovacevic por lesión y sumado a la internacional eslovaca Radka Stasova en la posición de base.

Pablo Bernabé, antes de emprender el desplazamiento a tierras extremeñas, aseguraba que “se han recuperado ciertas sensaciones tras la última victoria” y que la llegada de Tiffany Brown “nos ha venido muy bien y nos hace crecer como equipo. Al colectivo le ha venido muy bien”. Centrado en el rival, puso en relevancia cómo están rindiendo a pesar de las lesiones que han tenido y calificaba como “muy buena” su temporada, haciendo hincapié en que es “un desplazamiento largo” y que las cacereñas “son muy fuertes en su casa”.

Centrado en su equipo, el técnico maleno volvió a advertir que son varias las jugadoras que aún no están recuperadas: “Estamos midiendo los minutos que pueden jugar cada partido porque están entre algodones. Intentamos que no se agraven las lesiones y esperamos que todas puedan ser de la partida, pero hasta el domingo no lo sabremos”.

Será un partido en el que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, en caso de victoria, podría poner el balance de victorias y derrotas igualado y seguir mirando hacia arriba ante un rival que, como indica la clasificación, compite también por jugar postemporada. Además, podría ser el segundo triunfo al hilo que permitiría afrontar el último encuentro del año, en casa ante NB Paterna, con una dinámica positiva de resultados. Aunque primero habrá que jugar 40 complicados minutos ante un equipo que tiene muy claro el juego que quiere plantear y con calidad en todas sus líneas.

Los contratiempos físicos han hecho que Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronte la temporada con una rotación de ocho jugadoras, pues Laura Chahrour, tras destacar en Suiza, se rompió el cruzado en pretemporada, Mabel Galiana se está recuperando de la misma lesión sufrida el año pasado y Nedla Kovacevic, que a finales de octubre tuvo el mismo destino que sus compañeras. De esta forma, la rotación queda muy marcada para Jesús Sánchez, que tiene en la posición de base a Stasova, acompañada de la canterana Sira Hisado, jugadora de confianza del entrenador, pues lleva varios años trabajando con ella. La rotación exterior la componen la ex de Celta Lucía Fontela, que cambió de aires este verano motivada por los estudios; la que fuera la máxima anotadora de la liga portuguesa la pasada campaña, Katherine Andersen (15,2 puntos, 4,1 rebotes y 2 asistencias en 33 minutos) y la vallisoletana Celia García, también procedente del equipo vigués y segunda máxima anotadora nacional de la competición: 14,8 puntos con grandes porcentajes y amenaza exterior constante, en 34 minutos de promedio sobre el parqué. Por dentro, la estadounidense con pasaporte jamaicano, Crystal Primm, renovó tras recuperarse de los problemas cardiacos que le impidieron acabar la pasada campaña, jugando más de ala-pívot que de alero ante la falta de rotación interior; cierran la batería de pívots la dupla formada por Sara Zaragoza y Gedna Capel. Además, en los partidos como local y si no coincide con el equipo de Nacional, suelen completa la rotación con jugadoras de la cantera.