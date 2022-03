El CAB Estepona se pone al día con el Recoletas Zamora (19:30)

Cuatro partidos en 13 días, así empieza el mes para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que tendrá su primera cita este martes, en casa (19:30), ante Recoletas Zamora en partido aplazado de la jornada 17, el que debía ser el primer encuentro de este 2022 para el equipo de Antonio Pernas, que recibe a un conjunto castellanoleonés que a comienzos de temporada se autoerigía como principal candidato para el ascenso directo.

El encuentro de este martes perfectamente podría reeditarse en la postemporada, pues el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, ahora sexto clasificado con un balance de 14-8 y ocho victorias en los últimos nueve partidos, en caso de triunfo podría relegar a Recoletas Zamora a la quinta posición de la tabla y ser el rival en cuartos de final, si bien para eso queda mes y medio y seis jornadas, más aplazados, y es jugar a basket-ficción. Eso sí, deja a las claras el nivel de baloncesto que se va a vivir en el Pineda.

Jose Parra fue el encargado de analizar el encuentro y se mostró claro ante la entidad del rival. “Es un partido muy complicado, no hay que olvidar que son un equipo hecho por y para ascender después del descenso de categoría que sufrieron la pasada campaña y que durante la temporada se han reforzado aún más en busca de ese objetivo”, explicaba el preparador valenciano.

“Sabemos que va a ser un partido muy físico, no solo por sus interiores, también por jugadoras exteriores como Chelsea Waters. Además, la incorporación de Gala Mestres, que viene de una categoría superior, les aporta muchos puntos”, analizaba Parra sobre el rival, del que aseguraba “cualquier jugadora podría estar jugando en Liga Femenina Endesa”. Por último, no escondió que, aunque Recoletas Zamora no esté en el puesto de tabla inicialmente esperado, “querrán buscar el cruce de playoffs más favorable y para eso tienen que intentar estar lo más arriba posible, pero no hay que olvidar que están a dos partidos nuestra y que tenemos esa misma idea”.

Centrado en el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, fue claro: “El objetivo es estar al nivel que requiere este partido, tanto en lo competitivo como en lo psicológico, y que no nos ocurra como en la primera vuelta, donde perdimos por 35 puntos”. Por último, hizo un llamamiento a la afición. “Esperamos que la gente nos apoye en el Pineda, porque va a ser un partido muy complicado. Necesitamos que sean la sexta jugadora desde antes que de comience el partido”, dijo.

Será un encuentro marcado por el aplazamiento para ambos conjuntos, ya que por normativa son varias las jugadoras que no podrán vestirse de corto. En el caso del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, ni Marta Miscenko (procedente precisamente del conjunto zamorano) ni Laura Stockton estarán a disposición de Antonio Pernas, mientras que Jacinto Carbajal tampoco podrá alinear a Ijeoma Ajemba ni a la joven Alejandra García, que recibió el alta federativa este lunes.

El club, aprovechando que el partido coincide con la Semana Blanca para los escolares, ha hecho un llamamiento a su base para llenar el Pineda y arropar al equipo en este complicado encuentro. Se realizarán sorteos entre los 100 primeros en llegar al pabellón, que recibirán tickets gratuitos para la rifa de prendas del equipo que se entregarán en el descanso del mismo. La entrada para aquellas personas que no tengan el carné del club se ha establecido desde las 19:00 horas, 30 minutos después de la apertura de puertas para simpatizantes.

Recoletas Zamora, un gran favorito herido en el orgullo

El conjunto entrenado por Jacinto Carbajal partía como uno de los claros favoritos para el ascenso directo que otorga la primera posición en liga regular, un objetivo que el club nunca escondió, pero la realidad es que se encuentran con cuatro derrotas más que el Barça CBS y esa empresa parece una quimera.

Llegan a este partido después de haber perdido ante Osés Construcción Ardoi en casa (48-53), el Barça CBS en la ciudad condal (70-65) y sufrir hasta los últimos instantes ante Azkoitia Azpeitia ISB (73-74), que entró en el último minuto y medio con cuatro puntos de ventaja en el marcador. Eso sí, no hay que olvidar la calidad de la plantilla que tienen, con dos nacionales que saben lo que es competir en Liga Femenina Endesa como Gala Mestres y Marta Montoliu, un trío de extranjeras muy físicas y con muchos puntos en las manos (Morgan Green, Chelsea Waters y Nneka Ezeigbo), la internacional argentina Ornella Santana o la base murciana Isa Latorre, que ya sabe lo que es lograr un ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional, precisamente la temporada pasada y entrenada por Antonio Pernas.

El equipo de Jacinto Carbajal buscará imprimir ritmo y tratar de imponer una rotación amplia y de calidad, donde habitualmente casi todas las jugadoras juegan minutajes similares. Siempre que el conjunto zamorano ha pasado de los 70 puntos, en 13 encuentros, han logrado la victoria esta temporada y solo han conseguido tres triunfos sin llegar a esa cifra, por lo que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tendrá que intentar estar sólido atrás y no permitir que las visitantes lleven el juego al ritmo que les interesa para tener así mayores opciones de victoria.