El CAB Estepona repite ante Alcobendas (13:15)

No es un déjà vu. Tampoco un error. Tan solo ocho días después de disputar el último encuentro de liga regular en el mismo escenario, el CAB Estepona vuelve a recibir en el JA Pineda, este domingo desde las 13:15 horas, a Vantage Towers Alcobendas. Los resultados del pasado fin de semana quisieron combinarse para que el cuadro de Antonio Pernas se vea las caras en los cuartos de final ante las pupilas de Julián Sánchez, a quienes se les venció el sábado a falta de 0,6 segundos con una canasta de Ana Pocek a pase de Laura Stockton.

Será realmente un partido de ochenta minutos con descanso de seis días entre ambas mitades y con cambio de escenario, pues el formato del cruce es ida y vuelta y no al mejor de tres. Así, teniendo la vuelta en Alcobendas, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tendrá que buscar alargar su buen balance ante el equipo del norte de Madrid, a quien ya venció en los dos compromisos de esta temporada 2021/22: 66-80 en el Antela Parada, siendo el primer equipo en ganar allí esta campaña, en la jornada 15, y 70-69 hace unos días. Pero no solo habrá que buscar la victoria, también será importante la diferencia, haciendo valer el factor cancha para poner la eliminatoria de cara.

El técnico del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol analizó la eliminatoria que afronta su equipo y que tendrá como recompensa para el ganador el acceder a la Final Four que se celebrará en Alcantarilla el último fin de semana de abril y de la que saldrá el segundo ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Tras ser preguntado sobre la importancia de llegar a la postemporada tras victoria (en caso de derrota habrían sido tres consecutivas), Pernas quitó importancia al pasado reciente y se centró en el global de la temporada: “Es importante la dinámica de todo el año, aunque también el llegar ganando a estos playoffs. El haber sabido rehacerse de los momentos malos y alargar las rachas positivas cuando las hemos tenido ha sido fundamental”. Así, el entrenador del conjunto esteponero recordó que se trata de “un equipo que se ha hecho en muy poco tiempo y que está compitiendo a la vez que formándose”, lo que le ha llevado a “tener altibajos a lo largo de la temporada”, aunque a pesar de ellos se mostró positivo. “Creo que llegamos en el momento óptimo para encarar el playoff, con el equipo unido y sabiendo lo que hemos hecho y lo que podemos hacer”, afirmó.

Pernas fue cuestionado sobre si el tener que repetir el duelo, tras un partido igualado, puede condicionar la eliminatoria y el plus que puede suponer haber vencido tan recientemente al mismo rival. “El ganar siempre es importante, aunque si hubiéramos perdido convertiríamos la derrota en una vendetta para afrontar la eliminatoria de cuartos de final, que creo que será lo que ocurra con el Vantage Towers Alcobendas: intentar resarcirse”, contestaba con rotundidad antes de añadir: “Nosotras trataremos de volver a ganarles por tercera vez, pero no hay que olvidar que somos dos equipos que nos conocemos muy bien, igual que a Julián (Sánchez) como entrenador. Ambos conjuntos nos adaptamos muy bien a los partidos, que sabemos que siempre son competidos, y en los detalles en ambos lados de la cancha se decidirá una eliminatoria que está muy abierta”.

Sin duda, el hecho de cerrar la temporada en casa, con una afición que con el paso de las jornadas se ha ido multiplicando, será un factor a tener en cuenta a pesar de jugar en Domingo de Pasión, y así lo confesó el técnico del CAB Estepona Jardín de la Costa de Sol. “La afición ha sido clave en los tres últimos partidos que hemos jugado en el Pineda, tanto con Barça CBS como Lima Horta, el último con Vantage Towers Alcobendas e incluso antes, contra Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura”, expresaba Pernas, que no escondió que “el buen ambiente lleva al equipo en volandas y el sábado pasado fue fantástico, sobre todo el apoyo del último cuarto, que en las últimas defensas se notó que defendíamos con uno más”. Para el entrenador, jugar en el Pineda “es algo súper importante para nosotras” y no esconde que, si por él fuera, “ojalá hubiera más partidos en el Pineda”. Lo que está claro es que habrá que aprovechar ese apoyo el tiempo que resta. “Es un partido de 80 minutos en el que sabemos que los 40 últimos se juegan en el Antela Parada, al que intentaremos ir con la máxima renta posible y hacer un muy bien partido”, sentenció.

Después de un partido tan reñido, donde poco se pudo esconder, lo que parece claro es que la eliminatoria pasará por la defensa y el saber frenar las vías de anotación que en el último choque fueron clave. Así, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tendrá que evitar que Sofie Tryggedsson sume con facilidad desde más allá del arco (4/12 T3 el sábado), seguir frenando la producción de Clara Rodríguez o que la americana Rachel Howard no recupere su nivel habitual. El juego colectivo, la mayor rotación y la superioridad en la pintura deberán ser algunos de los pilares ofensivos para las locales, que no podrán perder de vista que el partido no terminará hasta finalizar los 40 minutos en el siempre complicado Antela Parada.